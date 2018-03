Università del Caffè Brazil lança 8ª edição dos Cadernos UDC

São Paulo--(DINO - 21 dez, 2016) - A illycaffè fundou a Università del Caffè e a implantou, no Brasil e em mais de 20 países, para promover, apoiar e disseminar a cultura do café de alta qualidade em todo o mundo por meio da educação. Entre as iniciativas da filial brasileira está a produção de conhecimento, via pesquisa acadêmica, e sua consequente divulgação, através de canais como os Cadernos Universidade do Café, cuja 8ª edição acaba de ser lançada.

Trata-se de uma publicação eletrônica de 176 páginas, reunindo 4 projetos desenvolvidos pela equipe da UDC e colaboradores convidados entre 2013 e 2015:

1. Possibilidades de diferenciação na produção de café e o comportamento do consumidor;

2. Direcionadores de mudança na cafeicultura: Passado, presente e desafios futuros;

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Avaliação de riscos de contaminação do café por agrotóxicos;

4. Estratégias contratuais de suprimento de cafés de alta qualidade.

Os temas foram definidos pela UDC e a illycaffè e os projetos resultaram em artigos também apresentados e publicados internacionalmente, em revistas acadêmicas e congressos do gênero. A 8ª edição dos Cadernos pode ser visualizada e baixada gratuitamente, na íntegra, a partir dos sites da UDC e do Pensa (Centro de Conhecimentos em Agronegócios) ? clique aqui para abrir.

Ao difundir conhecimentos de alta qualidade e atualidade, a Universidade do Café espera aumentar a formação e a informação da comunidade cafeeira, adicionando valor ao mundo do café. No Brasil, a UDC é resultado de uma parceria entre a illycaffè e o Pensa, programa de pesquisa da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Instituto de Administração (FIA).

Sobre a illycaffè

A illycaffè é uma empresa familiar italiana, fundada em Trieste em 1933, comprometida em oferecer o melhor café do mundo. É a marca de café mais global, produzindo um único blend de café espresso 100% arábica, com grãos provenientes de 9 países fornecedores, sendo o Brasil o principal. São consumidas mais de 7 milhões de xícaras de café illy por dia, em cafeterias, restaurantes e hotéis de mais de 140 países. Líder em ciência e tecnologia do café, a illycaffè é a precursora do espresso, tendo inovado no investimento na qualidade da bebida, com a criação do Prêmio Ernesto Illy, em 1991, para os produtores brasileiros. Também foi pioneira na compra direta dos fornecedores, compartilhando know-how e pagando preços acima do mercado para quem atinge seus padrões de qualidade, em parcerias sustentadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o objetivo de difundir a cultura do café, fundou a Università del Caffè, um centro educacional de excelência que oferece treinamento teórico e prático em todos os aspectos do café para cafeicultores, baristas, equipes de lojas de café e amantes da bebida. Tudo que é "made in illy" é realçado pela beleza e a arte, representando os valores fundamentais da marca, a começar pelo seu logo, como são as mais de 100 xícaras da renomada illy Art Collection, desenhadas por artistas internacionais. A illycaffè emprega cerca de 1.200 pessoas globalmente e em 2015 registrou receitas consolidadas de 437 milhões de euros.

Website: http://universidadedocafe.com/