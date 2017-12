University of Pittsburgh oferece em São Paulo aula aberta com Professor Especialista PhD em empreendedorismo

(DINO - 04 jan, 2017) - A University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business ( www.emba.pitt.edu ) vai realizar, nos dias 13 e 14 de Janeiro, das 12h30 às 17h00 e das 08h30 às 12h00 respectivamente, em São Paulo, o EMBA for a Day, um dia de aula aberta com o objetivo de compartilhar o conteúdo associado ao MBA Executivo com interessados no programa.

Será uma oportunidade para os candidatos conversarem com a diretora do programa, Karla Alcides, trocar informações com os alunos atuais e assistir a aula de Entrepreneurship and New Venture Initiation a ser ministrada pelo professor G. Richard Patton.

O evento que acontece no WTC-Berrine é gratuito e destinado a executivos com no mínimo cinco anos de experiência profissional, inglês fluente e carreira ascendente.

Os interessados, após se inscreverem através do site www.business.pitt.edu/katz/emba-for-a-day,receberão informações adicionais sobre o evento. As inscrições são limitadas. Todos os detalhes sobre o EMBA podem ser obtidos pelo telefone (11) 4302-3216 ou e-mail brazilmba@katz.pitt.edu.