Urbana Legion faz show com lançamento de música inédita de Renato Russo

O material inédito foi encontrado pela família no antigo apartamento do cantor e as músicas chegaram até a Urbana Legion através do próprio filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini. A primeira das faixas foi gravada em Janeiro e será apresentada ao público no próximo dia 20 em São Paulo.

Além da faixa inédita, o show contará com grandes clássicos da Legião Urbana já conhecidos e aclamados pelo público como "Tempo Perdido", "Geração Coca-Cola", "Pais e Filhos", "Que País é Esse?", "Faroeste Caboclo" e a abertura da noite será por conta da banda NDK.

Serviço:

Hora: 21h30 horas

Data: 20/01/2017

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, nº 500 Loja 263 3° Piso

Sobre Urbana Legion

Idealizada por Egypcio, a Urbana Legion é um tributo que reúne os 4 primeiros álbuns da banda Legião Urbana.

A vontade de criar esse tributo veio da ideia de levar a obra lendária da banda, com suas letras poéticas e contestadoras, para os jovens de atualmente que tanto desejam mudanças no cenário atual do país.

Urbana Legion inicialmente foi formada por Egypcio (Tihuana) no vocais, Marcão (ex-Charlie Brow Jr. e atual Bula Rock) na guitarra, Lena Papini (ex-A Banca e atual Bula Rock) no baixo e PG (Tihuana) na bateria.

Website: http://www.teatrobradesco.com.br/programacao.php?id=746_URBANA+LEGION