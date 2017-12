Usando Autotrac, transportadora Paradiso Giovanella reduz em 105 mil litros o consumo mensal de óleo Diesel

(DINO - 09 jan, 2017) - Mesmo com todos os avanços tecnológicos, permanece um dos maiores desafios dos gestores que é o de saber aproveitar melhor as informações transmitidas por meio da telemetria para otimizar o desempenho da frota. Além de prover a empresa com uma infinidade de dados, é preciso mostrar como usá-los na prática para reduzir gastos e melhorar o serviço. No último Fórum de Gestão de Frotas, realizado no final de 2016 em São Paulo, a Paradiso Giovanella apresentou seu case de redução do consumo de combustível da frota por meio do uso de rastreadores Autotrac e seu sistema de telemetria.

Com mais de 30 anos de experiência na atuação com transporte rodoviário de cargas, a Giovanella percebeu que ter controle sobre as viagens significa mais eficiência e mais economia. E com a ajuda da Autotrac, a empresa vem colhendo bons resultados nesses quesitos. O último deles foi uma melhoria de 6,09%, ou 105.131 litros, na média mensal de consumo de óleo diesel durante o período de março de 2015 as agosto de 2016.

Para chegar a este resultado a transportadora instalou rastreadores Autotrac em 100% da frota, que é composta de 430 veículos. Desse total, 300 caminhões contam com o Autotrac Prime, o sistema de rastreamento mais completo do mercado, que também faz a telemetria da frota.

E foi apoiada nos dados do sistema de telemetria Autotrac que a Giovanella conseguiu a redução no consumo de óleo Diesel. Durante o período em que houve essa redução a empresa instruiu os motoristas a fazer uma direção econômica que teve como base parâmetros do Supervisor Telemetria. Os principais itens controlados pela telemetria foram excessos de RPM, tempo de direção fora da faixa verde e excesso de velocidade.

Com isso, os motoristas foram convocados mensalmente para analisar as infrações que cometeram. Então, foram incentivados a fazer uma reciclagem quanto à forma de condução. Isso tudo, com base nos excessos apontados no resumo das operações, foi responsável pela economia verificada. O índice de violações por veículo baixou de uma média de 233 para 160 por mês.

A parceria da Autotrac, empresa líder no mercado quando se fala em tecnologia de monitoramento e rastreamento, com a transportadora acontece desde 1994. Nesse meio-tempo, a Giovanella criou um departamento de Gerenciamento de Riscos para monitorar o que acontece em cada veículo da frota.

E para manter esse serviço ela conta com o apoio do software do sistema de rastreamento Autotrac, o SuperVisor, que fornece dados detalhados do andamento de cada transporte. Com isso a empresa consegue ter mais segurança para o trabalho diário dos veículos.

E com os serviços da Autotrac as vantagens não param aí. A empresa ainda oferece outros serviços exclusivos, como o Pronta Resposta, que funciona como um auxílio na recuperação do caminhão se ele for roubado ou furtado, e o Log Center, uma ferramenta que ajuda na gestão da logística.

