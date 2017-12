Uso de Veículo Aéreo Não Tripulado aplicado em pesquisa sobre crescimento urbano e erosão costeira no município do Cabo de Santo Agostinho - PE Recife - PE--( DINO - 17 jan, 2017) - No litoral de Pernambuco, a erosão costeira é um dos problemas verificados em enumeras praias da Região Metropolitana do Recife. A situação é agravada pela ocupação desordenada do solo, contando com a alta pressão econômica sofrida no processo de urbanização acelerada.