Vabo: "gestão de despesas está engolindo gestão de viagens"

Rio de Janeiro--(DINO - 05 jan, 2017) - Economia compartilhada, compra direta, agências internas, open booking, ancillary services, expense management - são tantos os movimentos disruptivos em viagens corporativas nesta década que, muitas vezes, não conseguimos identificar "o que de verdade está rolando".

Pensando nisso, o sistema Reserve lança a quarta edição do e-book Reserve "Gestão de Viagens agora é Gestão de Despesas", que pretende desmistificar o processo evolutivo da consultoria em gestão de viagens para consultoria em gestão de despesas - movimento este que já acontece, segundo o diretor de Negócios Corporativos do sistema Reserve, Sidney Lima Filho.

O Reserve desenvolve e opera sistemas corporativos há 12 anos, focado em gestão de viagens e despesas. "Nosso maior ativo não é o conhecimento e a experiência acumulados, mas a cultura corporativa e o gosto por mudanças da nossa equipe", comenta o fundador e presidente do Reserve, Luís Vabo, durante evento de lançamento do e-book ontem, no Rio de Janeiro.

Segundo Vabo, algumas TMCs saíram na frente e estão se preparando para esta nova realidade, "ampliando o escopo de seus serviços de consultoria e gestão".

O e-book Reserve Volume 4 aborda o conceito de que, por mais complexas que possam ser, as viagens estão entre as diversas despesas corporativas que uma empresa precisa prover e gerir para seus colaboradores - e, por isso, as empresas desejam TMCs que resolvam, de forma completa, todas as etapas dessas despesas, incluindo as viagens.

"O conceito oposto, de gerir apenas as despesas de viagens, é um equívoco", avalia Sidney.

Para baixar o e-book Reserve Volume 4 gratuitamente, acesse aqui: http://reserve.com.br/index.php/ebook4.

Website: http://www.reserve.com.br