Vai viajar com seu cachorro? Veja as melhores dicas

Maringá-PR--(DINO - 02 jan, 2017) - O período de final de ano junto com as férias costuma ser uma fase de descanso para muitas pessoas. Porém, para quem tem cachorro é preciso pensar em formas de onde seu cachorro vai ficar. Se ele ficará em casa sob os cuidados de alguém, se ficará hospedado em um hotel ou se você vai levá-lo junto para viajar com você.

A animação até é grande se você pensou em levar seu pet para viajar. Mas antes de qualquer coisa é preciso saber que não basta apenas levar o seu cachorro, mas é necessário uma série de cuidados. Você sabe quais são os cuidados com seu cachorro na hora de viajar? Confere as nossas dicas:

Viagem longa ou curta?

Os cachorros não tem a mesma disposição que os seus donos. Por isso, antes de querer levar eles pra viajar, certifique-se de que a viagem será boa pra ele. Viagens muito longas podem deixar o cachorro estressado. Não pense apenas em você nesta hora, mas no seu pet!

Durante a viagem, é interessante colocar o peitoral no cachorro e usar o cinto de segurança, para prevenir quedas em freadas bruscas.

Saúde em dia

Antes de viajar com seu pet é fundamental que a saúde dele esteja em dia. Isso é muito importante. Tudo deve estar em dia desde vacinas, antipulgas e desvermifugação. Você também pode perguntar para o veterinário de seu pet se ele pode lhe indicar um kit de emergência. Caso seu cachorro tenha algum problema de saúde e tome remédio, não se esqueça de levar.

Coleira de identificação: outra preocupação de quem viaja é por acaso acabar esquecendo o cachorro ou o perdendo. Para isso nós damos uma ótima dica: coleira de identificação! Sim! Você pode comprar uma coleira e inserir uma plaquinha ou mandar fazer com o nome do pet e telefone de contato caso ele possa se perder.

Essa é uma forma de ficar mais seguro com seu cachorro.

E mais, se você for ficar hospedado no hotel é preciso verificar se eles aceitam cães no hotel. Por isso, ligue antes e verifique essa informação. Em relação à viagem, estude ou verifique se o cão também vai se sentir à vontade no local ou se é proibido entrada de cães.

Acontece de muitas pessoas levarem os cachorros e eles ficarem esquecidos dentro de casa ou até mesmo no hotel. Nestes casos, o melhor seria então ter deixado eles em casa, no lugar que eles conhecem do que ter levado em um local desconhecido.

Você pode sim viajar com seu cachorro, mas é preciso que dê atenção a ele. Não o leve para viajar e passear para ele ficar esquecido ou até voltar doente pra casa.

E se optar levar seu pet para a viagem não se esqueça de levar o seu kit como potes, água, ração, caixa transportadora, caminha, remédios entre outros. E claro, também não se esqueça de seus brinquedos. Com tudo em ordem você poderá curtir a viagem com seu pet bem tranquila.

