Vale do Silício brasileiro terá Carnaval de rua

(DINO - 23 dez, 2016) - Um projeto pode surgir durante o Carnaval. Foi o que aconteceu com o Techfolia! Assim que terminou a quarta-feira de cinzas e todos voltaram ao trabalho, um grupo de empresários, em sua maioria multinacionais de tecnologia sediadas na famosa avenida Dr. Chucri Zaidan e região da Berrini, zona sul da capital paulista, se reuniu e decidiu criar um bloco carnavalesco para promover a interação entre profissionais do mesmo centro geográfico e fomentar o comércio local.

A criação da identidade visual do Techfolia foi elaborada usando os serviços da We Do Logos, maior comunidade de designers gráficos da América Latina. A plataforma, inteiramente digital, deu a possibilidade de Giliardi Rodriguez, sócio-diretor Piattino e um dos organizadores do evento, escolher a marca entre 18 criações produzidas por 14 designers em apenas 3 dias.

"Como todo o movimento do evento está ligado à tecnologia não poderia ser diferente para a criação da marca. Está no DNA do Techfolia trazer soluções práticas e dinâmicas para todos os projetos que desenvolvemos e a We Do Logos representou isso muito bem para nós", relata Rodriguez. Segundo o executivo, usar a We Do Logos foi um facilitador, já que essa ação levaria semanas para ser finalizada se dependesse de encontros para briefing e aprovação da marca. "O que nos seduziu por definitivo foi poder realizar uma concorrência criativa e receber várias propostas, todas muito boas por sinal, e pagar apenas pela escolhida. Se fizéssemos o processo tradicional de contratação de uma agência teríamos em média três propostas de logo criadas pela mesma equipe. A variedade, o custo e a qualidade foram fundamentais", comenta Rodriguez.

A parceria deu tão certo que o empresário já pensa em criar a identidade visual de outros serviços, como uma logomarca para o Chucrute Zaidan, bloco de Carnaval para os participantes do Techfolia, iniciativa que oferece oficinas de surdo, caixa, tamborim, entre outros, com participação do mestre Kito da X9 Paulistana e Emerson Boy do bloco Jegue Elétrico.

"A We Do Logos conta hoje com mais de 80 mil designers cadastrados e a ideia é fazer uma competição criativa sempre que um cliente contrata o serviço, tudo isso sem sair de casa", destaca Gustavo Mota, CEO da empresa.

O cliente recebe em média 20 opções de artes e pode conversar com os designers para refinar a arte até que ela fique perfeita. O site conta também com um time de atendimento que acompanha todo o processo de criação.