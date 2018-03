Valéria Baraccat Gyy lança blog e relembra entrevista profética com João Dória Jr. há 32 anos

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Valéria Baraccat Gyy acaba de lançar o blog "Mulheres no Circuito" (http://mulheresnocircuito.com.br/), voltado para a mulher madura, com dicas da própria jornalista. Em seus escritos na internet, Valéria narra seu processo de superação em busca de qualidade de vida e respeito após ter enfrentado o câncer de mama duas vezes e se submetido a 15 cirurgias.

Em meio a posts de moda, beleza, bem-estar e saúde, a jornalista recorda, na seção "Visitando o Passado" (http://mulheresnocircuito.com.br/2016/12/15/visitando-o-passado-a-primeira-entrevista-da-minha-vida-foi-com-joao-doria-jr-ha-32-anos/), momentos importantes de seus cerca de 35 anos de profissão, como nesta quinta-feira (15), ao republicar sua primeira entrevista assinada. Em novembro de 1984, a revista "Status" levava o perfil do então presidente da Paulistur, João Dória Jr. (recém-eleito prefeito de São Paulo), feita por Valéria.

Na época, Valéria "profetizou": "Já existe gente que o aponte como futuro prefeito". Nesse passado distante, Dória, com 26 anos, já era famoso pelo visual impecável, dizia querer "humanizar" São Paulo e brigava pelo Carnaval de Rua.

Qualidade de vida

Um dos pilares do trabalho de Valéria Baraccat Gyy, a qualidade de vida da mulher brasileira madura é tema principal de seu mais novo trabalho. "Alimentação saudável, exercícios freqüentes e respeito com o próprio corpo elevam a autoestima feminina e garantem a qualidade de vida necessária para enfrentar com sabedoria e saúde essa maravilhosa fase da vida", defende ela.

Sobre Valéria Baraccat Gyy

Depois de receber o diagnóstico de câncer de mama em 2004, a jornalista Valéria Baraccat Gyy pôde observar de perto a ansiedade e a falta de informação que as mulheres sentiam nos vários centros de tratamento por onde passava. E resolveu virar o jogo.

Em contato com os maiores hospitais do mundo, passou a estudar a doença a fundo. Profissional de Comunicação, enxergou a informação como meio de alertar pessoas e distribuir cidadania. Psicóloga e jornalista com extensão em Marketing, Valéria criou Instituto Arte de Viver Bem, em 2009, instituição voltada para o atendimento humanizado de mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

Blog Mulheres no Circuito

http://mulheresnocircuito.com.br/

Contato:

11- 3259 5254

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2016-12-15/original/3398.jpg)

FONTE Instituto Arte de Viver Bem