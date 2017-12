Valiosas dicas sobre como e quando usar um Self Storage

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 04 jan, 2017) - Com casas, apartamentos e escritórios cada vez menores e com os ambientes de coworking (também chamados de "escritórios compartilhados") se espalhando por todo o país, vivemos em espaços compactos. E, nesse cenário, é importante encontrar um lugar seguro para os itens que você não pode armazenar nem quer se desfazer.

O que é um self storage?

Basicamente, o self storage é uma solução que oferece boxes sob medida para as suas necessidades de armazenamento a custos baixos. Esses boxes podem ser acessados a qualquer momento que você necessitar (desde que esteja dentro do horário de funcionamento do estabelecimento) pelo período que for preciso. Você pode retirar e guardar os seus pertences sempre que precisar, e uma senha pessoal garante que somente você tenha acesso aos seus objetos. . Nesse cenário, a solução de self storage funciona como extensão dos imóveis.

Por que optar por um self storage?

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O metro quadrado está bastante caro devido aos novos padrões de construção, o que gera imóveis cada vez menores e incapazes de suportar o grande número de objetos das casas e das empresas. Desse problema crescente surgiu a solução dos self-storages, oferecendo boxes individuais para aluguel.

Além de oferecer espaços seguros por um preço bem acessível, o self storage não necessita de tantas burocracias e oferece uma boa facilidade de acesso a quem contrata. Quanto maior a área alugada, menor fica o valor do metro quadrado, podendo ter soluções customizadas para start-up, distribuição de produtos, estoques temporários, entre outras atividades.

A segurança é garantida: apenas o cliente tem acesso ao interior do box, e nem mesmo a empresa de armazenamento está autorizada a entrar. Apenas é informado o valor total aproximado dos itens armazenados para que seja feita a apólice de seguro. Todo o ambiente é monitorado com alarmes e câmeras de segurança e a limpeza do local garante condições ambientais propícias para a conservação dos objetos.

Você pode armazenar no box qualquer item que não seja explosivo, inflamável, perecível, ilegal ou proveniente de práticas ilícitas.

Dicas de como usar um self storage :

Liste os itens

Verifique todos os itens que você precisa armazenar e faça uma relação detalhada deles, estimando o preço médio de cada peça para facilitar o cálculo da apólice de seguro.

Limpe os itens

Limpe bem os itens, especialmente os eletrodomésticos. Caso vá armazenar roupas e outros tipos de tecidos, coloque uma pastilha de naftalina e feche-os em pacotes.

Verifique a sua lista

Observe atentamente se no interior de caixas, armários e baús há algum tipo de bem valioso que você possa ter esquecido de levantar.

Empilhe os itens

Em seguida, empilhe todos os objetos que possam ser arranjados dessa forma. Lembre-se de colocar os itens mais pesados primeiro e vá acrescentando os mais leves e/ou os que serão mais acessados por cima. Tente empilhá-los até que a torre tenha estabilidade o suficiente para que não haja acidentes. Para facilitar esse trabalho, você pode colocar os itens em caixas, de forma que assim eles ficarão mais organizados.

Calcule o espaço

Calcule os metros quadrados necessários para armazenar os itens. Inclua nessa conta um espaço para que você possa acessar os seus objetos com conforto. Em seguida, visite o box que vai comportar os seus itens e faça uma reserva.

Transporte os itens

Após apresentar os documentos para contratação e firmar o contrato, o seu box já estará pronto para ser usado. O transporte e a embalagem dos itens são de responsabilidade do cliente que pode se utilizar da empresa de self storage para contratar uma empresa parceira, pode utilizar sua empresa ou pessoa de confiança ou fazê-lo por conta própria.

Como garantir a segurança de meus pertences?

Os self storages oferecem uma chave e uma senha de acesso que somente o cliente tem. Você ainda contará com controle de acesso computadorizado, monitoramento de alarme externo por empresa especializada e equipamentos de combate ao incêndio.

Se acontece a perda do código de acesso, somente a pessoa que assinou o contrato pode solicitar aos atendentes a substituição do mesmo, pessoalmente ou por meio de formulário com firma reconhecida em cartório. No momento de assinatura do contrato, certifique-se atentamente de quais pessoas da sua confiança poderão ter acesso ao box.

Armazenagens que levem um período maior do que 6 meses demandam serviços de limpeza e dedetização no interior do box. Prepare-se para que os seus itens fiquem em perfeito estado de conservação!

A STORAGE GUARDA-TUDO - pioneira em self-storage no Brasil, já tem vinte anos de atuação e mais de 16.000 contratos celebrados. Orçamentos sem compromisso podem ser feitos via internet. Em seu site estão disponíveis as informações gerais e várias dicas para o uso ideal e econômico : www.storageguardatudo.com.br