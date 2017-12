Vedanta Resources plc anuncia expiração e resultados de ofertas públicas em dinheiro por algum e todos os seus 9,5% de US$ 750.000.000 de títulos com vencimento em 2018 e 6% de US$ 1.200.000.000 de títulos com vencimento em 2019

Vedanta Resources plc (a "empresa") (LSE:VED) anunciou hoje a data de vencimento e resultados de suas ofertas públicas de compra anunciadas anteriormente para a compra em dinheiro (as "ofertas de compra") de algum e todos os seus 9,5% de US$ 750.000.000 de títulos em aberto com vencimento em 2018 (os "títulos de 2018") e 6% de US$ 1.200.000.000 de títulos em aberto com vencimento em 2019 (os "títulos de 2019" e, juntamente com os títulos de 2018, os "títulos"). As ofertas de compra expiram às 8 horas, horário de Nova Iorque, em 24 de janeiro de 2017 (a "data de vencimento"). Na data de vencimento, ofertas válidas foram recebidas com relação a aproximadamente US$ 370.868.000 dos títulos de 2018 e US$ 425.028.000 dos títulos de 2019. Além disso, US$ 227.000 dos títulos de 2018 e US$ 200.000 dos títulos de 2019 foram oferecidos de acordo com os procedimentos de entrega garantida, descritos no Memorando de Oferta de compra de 16 de janeiro de 2017.

A empresa aceitou por pagamento todas as ofertas válidas de títulos anteriores até a data de vencimento, de acordo com as ofertas de compra. Além disso, a empresa aceitará quaisquer ofertas efetuadas corretamente por títulos adicionais através de procedimentos previstos de entrega garantida. Em 30 de janeiro de 2017, esses detentores dos títulos em oferta receberão o preço de compra no valor de US$ 1.081,25 por US$ 1.000 do montante principal dos títulos de 2018 oferecidos e aceitos para compra e US$ 1.025,00 por US$ 1.000 do montante principal de 2019 oferecidos e aceitos para compra, mais os juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de pagamento.

A empresa providenciará o cancelamento de todos os títulos validamente ofertados e aceitos para compra após a aquisição pela empresa e quaisquer títulos que não foram validamente oferecidos permanecerão em aberto e acrescidos de juros, de acordo com as condições. Após o cancelamento dos títulos ofertados validamente, incluindo os títulos validamente ofertados de acordo com os procedimentos de entrega garantida, US$ 378.905.000 dos títulos de 2018 e US$ 774.772.000 dos títulos de 2019 permanecerão em aberto.

Sobre a Vedanta Resources plc:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vedanta Resources plc (LSE: VED) é uma empresa de petróleo e gás, metais e mineração e geração de energia comercial mundialmente diversificada. As empresas da Vedanta Resources plc estão principalmente localizadas na Índia, com operações adicionais em Zâmbia, Austrália, África do Sul, Libéria e Namíbia, além de contar com mais de 70.000 funcionários no mundo inteiro. Para saber mais sobre a Vedanta Resources plc, acesse o seu site em www.vedantaresources.com.

Declaração de advertência com relação às declarações prospectivas:

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa são declarações prospectivas dentro do significado da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme ratificado, e estão sujeitas ao princípio do "Safe Harbor" criados assim. Os resultados atuais podem diferir materialmente destas declarações. As palavras "espera", "prevê", "projeta", "acredita" e expressões similares identificam as declarações prospectivas. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, ela não oferece nenhuma garantia de que tais expectativas comprovem estar corretas. Além disso, estimativas de resultados operacionais futuros são baseados no complemento real dos negócios da empresa, que estão sujeitos a mudanças. Para a empresa, as incertezas surgem devido ao comportamento dos mercados financeiros e de metais, que incluem o London Metal Exchange (Bolsa de Metais de Londres), flutuações nos juros e/ou taxas de câmbio e preços dos metais; da integração futura dos negócios adquiridos; e dos vários outros assuntos de âmbito nacional, regional e mundial, incluindo os de caráter político, econômico, empresarial, competitivo ou de natureza regulamentar. Estas incertezas podem fazer com que os resultados futuros previstos sejam materialmente diferentes daqueles expressos nestas declarações prospectivas. As declarações neste comunicado de imprensa dizem respeito apenas a partir da data da liberação deste comunicado de imprensa e a empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar ou revisar tais declarações.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Reino Unido

A comunicação deste anúncio, o memorando de oferta de compra de 16 de janeiro de 2017 com relação às ofertas de compra (o "Memorando de Oferta"), e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados às ofertas de compra não estão sendo feitos e tais documentos e/ou materiais não foram aprovados, por uma pessoa autorizada para efeitos da seção 21 do Financial Services and Markets Act 2000 (o "FSMA" ou Lei dos Serviços e Mercados Financeiros de 2000). Assim sendo, esses documentos e/ou materiais não estão sendo distribuídos e não devem ser transmitidos para o público em geral no Reino Unido. A comunicação de destes documentos e/ou materiais está isenta da restrição sobre promoções financeiras no âmbito da seção 21 do FSMA, com base em que ele é apenas direcionado e deve ser comunicado a (i) pessoas que tenham experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos, sendo profissionais de investimento, tal como definido no artigo 19 do Financial Services and Markets Act 2000 (Promoção financeira) Ordem 2005 (o "Ordem"); (ii) pessoas que estejam no âmbito do Artigo 19 da Ordem ("de alto patrimônio líquido, associações não corporativas etc."); ou (iii) quaisquer outras pessoas a quem estes documentos e/ou materiais podem legalmente ser comunicados. Qualquer investimento ou atividade de investimento ao qual este anúncio ou Memorando de Oferta se relacione está disponível somente para tais pessoas, ou estarão relacionadas somente a essas pessoas, e outras pessoas não devem contar com sua veracidade.

Geral

Este anúncio, o Memorando de Oferta de Compra e quaisquer documentos relacionados, não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta para vender valores mobiliários em quaisquer circunstâncias ou jurisdições nas quais tal oferta ou solicitação seja ilegal.

Este anúncio não deve ser considerado como uma propaganda, convite, oferta, venda ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, seja por meio de colocação privada ou para o público na Índia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170124006680/pt/ Contato: Vedanta Resources plc Communicações Roma Balwani: +91 22 6646 1000 Presidente ? Comunicações do Grupo, Sustentabilidade e CSR gc@vedanta.co.in ou Finsbury Daniela Fleischmann: +44 20 7251 3801 vedanta@finsbury.com ou Investidores Ashwin Bajaj Diretor ? Relações com Investidores ou Radhika Arora Diretor geral adjunto ? Relações com Investidores ou Ravindra Bhandari Gerente ? diretor-geral adjunto Tel: +91 22 6646 1531 ir@vedanta.co.in

www.vedantaresources.com Fonte: BUSINESS WIRE