Vedanta Resources plc anuncia precificação de oferta de títulos

Vedanta Resources plc ("Vedanta", LSE:VED) anunciou hoje a precificação da oferta de títulos no montante agregado principal de US$ 1,0bilhão de 6,375% de títulos com vencimento em 2022 (os "títulos").

Vedanta pretende utilizar as receitas líquidas desta oferta principalmente para financiar sua oferta de compra em dinheiro de todo e cada um de 9,5% de US$ 750.000.000 títulos em aberto com vencimento em 2018 ("títulos de 2018") e 6% de US$ 1.200.000.000 títulos com vencimento em 2019 ("títulos de 2019") e reembolsar seu endividamento existente. Vedanta recebeu e aceitou para compra de cerca de US$ 370.868.000 dos títulos de 2018 e US$ 425.028.000 dos títulos de 2019 (excluindo-se US$ 227.000 dos títulos de 2018 e US$ 200.000 dos títulos de 2019 que permanecem sujeitos a procedimentos de entrega garantida).

Com esta transação, Vedanta tem refinanciado de modo proativo parte de seus vencimentos de 2018 e 2019 e estendeu o prazo médio de dívidas.

A Vedanta recebeu grande interesse de investidores para as ofertas e estes títulos, enfatizando o acesso que tem para os mercados de capital e fontes diversificadas de investimento. Esta é a maior emissão de títulos G3 de alto rendimento de parcela única da Ásia, sem o Japão, desde 2015.

Tom Albanese, diretor executivo disse: "Esta transação está em sintonia com nossa estratégia financeira de ampliar os prazos de vencimento, otimizar o balanço patrimonial e criar valor para todos os acionistas. Estamos muito satisfeitos com a intensa demanda destes títulos recebidos, com apoio de todos os principais mercados."

Os títulos estão sendo oferecidos e vendidos em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados sob o Regulamento 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado ("Lei de Valores Mobiliários") e fora dos Estados Unidos sob a Regulamentação S da Lei de Valores Mobiliários. Espera-se que a oferta seja concluída em 30 de janeiro de 2017, sujeita a condições usuais de encerramento.

Barclays, Citigroup, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank (todos aparecendo em ordem alfabética) estão atuando como coordenadores globais conjuntos, principais gestores conjuntos e agentes conjuntos.

Na data de encerramento, se espera que os títulos recebam classificação "B3" pela Moody's e "B+" pela S&P. A Vedanta pretende listar os títulos na Singapore Exchange Securities Trading Limited (a "SGX-ST"). A admissão de títulos à lista oficial da SGX-ST não deve ser considerada como uma indicação de méritos da oferta, da Vedanta ou dos títulos.

Sobre a Vedanta Resources plc

A Vedanta Resources plc (LSE: VED) é uma empresa globalmente diversificada de petróleo e gás, metais e mineração, bem como geração de energia comercial. Os negócios da Vedanta Resources plc estão localizados principalmente na Índia com operações adicionais na Zâmbia, Austrália, África do Sul, Libéria e Namíbia com mais de 70.000 empregados em todo o mundo. Para saber mais sobre a Vedanta Resources plc, visite seu site em www.vedantaresources.com.

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa são declarações prospectivas dentro do significado da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934 (Lei de Valores Mobiliários), conforme ratificado, e estão sujeitas ao princípio do "Safe Harbor" criados assim. Os resultados atuais podem diferir materialmente destas declarações. As palavras "espera", "prevê", "projeta", "acredita" e expressões similares identificam as declarações prospectivas. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, ela não oferece nenhuma garantia de que tais expectativas comprovem estar corretas. Além disso, estimativas de resultados operacionais futuros são baseados no complemento real dos negócios da empresa, que estão sujeitos a mudanças. Para a empresa, as incertezas surgem devido ao comportamento dos mercados financeiros e de metais, que incluem o London Metal Exchange (Bolsa de Metais de Londres), flutuações nos juros e/ou taxas de câmbio e preços dos metais; da integração futura dos negócios adquiridos; e dos vários outros assuntos de âmbito nacional, regional e mundial, incluindo os de caráter político, econômico, empresarial, competitivo ou de natureza regulamentar. Estas incertezas podem fazer com que os resultados futuros previstos sejam materialmente diferentes daqueles expressos nestas declarações prospectivas. As declarações neste comunicado de imprensa dizem respeito apenas a partir da data da liberação deste comunicado de imprensa e a empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar ou revisar tais declarações.

