Veja aqui quais são os benefícios da utilização da chia para sua saúde

(DINO - 22 dez, 2016) - A chia é uma planta herbácea originária do México. Suas sementes já eram consumidas pelos povos das civilizações da América Central há muitos séculos. Ultimamente, muitos especialistas têm recomendado seu consumo devido aos inúmeros benefícios dessa semente, considerada um superalimento e que pode ser adicionada a saladas, pães integrais, na mistura de sucos e vitaminas, sopas e massas.

Nela são encontrados ácidos graxos poli-insaturados essenciais, fibras, proteínas e outros nutrientes. Mas a fama notória da chia foi conquistada graças aos seus efeitos sobre a dieta, pois a semente é capaz de favorecer o emagrecimento, além de regular os níveis de colesterol LDL no sangue. Confira alguns dos nutrientes presentes na chia.

Ácidos graxos

A chia contém alto teor de ácidos graxos poli-insaturados essenciais, tipos de gorduras consideradas benéficas ao organismo, sendo rica em ácido graxo alfa-linolênico, também conhecido como ômega 3.

Carboidratos

Os carboidratos dessa semente são considerados de baixo índice glicêmico pois aproximadamente 34,4% da porção de 100 g da semente é composta por fibras alimentares.

Compostos fenólicos

A semente ainda contém compostos fenólicos sendo considerada uma fonte natural de antioxidantes. Entre eles estão o ácido cafeico e ácido clorogênico.

Proteínas

A maior parte das proteínas presentes na chia são aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo.

Fibras

Duas colheres de chia contêm 8,6 g delas. Como é necessário consumir 25 gramas dessas substâncias ao dia, isso quer dizer que uma porção tem 34% das fibras de que precisamos diariamente.

A chia também é fonte de outros nutrientes como magnésio, zinco, cálcio, ferro, vitamina B3, vitamina B1 e vitamina B2.

Benefícios

A chia previne e controla o diabetes, previne doenças cardiovasculares, possui efeito desintoxicante, é fonte de cálcio, protege o cérebro, deixa a pele e os cabelos mais bonitos, fortalece a imunidade por conter elementos como o selênio e o zinco e é boa fonte de ferro.

Recentemente, a Unicamp comprovou a eficácia da semente no combate a alguns tipos de câncer

A chia ajuda no emagrecimento, pois provoca sensação de saciedade. Em contato com os sucos gástricos, suas fibras se transformam em um gel, que aumenta a dilatação do estômago, aumentando a saciedade e diminuindo a quantidade de alimento consumida. O consumo regular de chia pode ser benéfico para evitar a formação de gordura localizada. Remédios para emagrecer, como o Slimcaps, utilizam a chia em sua composição, pois são ideais para acelerar o emagrecimento e queimar gordura.

Além disso, estes medicamentos também apresentam diversos benefícios da chia como a regulação dos níveis de colesterol LDL no sangue, já que a chia possui ômega 3 e ômega 6, gorduras capazes de reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Essas gorduras boas também são capazes de baixar os triglicérides na corrente sanguínea.

Atuando na queima de gordura e, consequentemente, da celulite feminina, a chia também ajuda a tratar de gordura mal localizada na derme. O ômega 3 também é um ácido graxo ligado à diminuição da inflamação da celulite.