Veja um exercício prático para realizar suas metas

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Chega o final do ano, Natal e ano novo, datas muito comemoradas que indicam momentos de festas, descanso, renascimento e celebração, porém, o peso da produtividade pessoal também é marcante.

Perguntas do tipo "o que fez este ano?" e "quais suas metas para o próximo ano?" costumam ser comuns nesta época.

Estudo da Isma-BR (Internacional Stress Management Association ? Brasil) indica um aumento de 75% do nível de estresse do brasileiro em dezembro, isso devido ao fato das preocupações que as pessoas possuem por terem uma grande demanda de comemorações, análises e reflexões.

Devido essa importância de saber lidar com este fluxo de informações e ações no final de ano, segue um exercício prático com base em Coaching e PNL (Programação Neurolinguistica) que pode ajudar as pessoas a terem um maior controle do que está incomodando.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. Escreva a situação que mais te incomoda: qual pensamento que sempre vem na sua cabeça e te traz uma necessidade de ação? O que está te tirando a atenção ou sempre aparece de maneira não planejada no seu dia a dia? O que você tem que resolver e ainda não resolveu? Este tópico é muito importante para identificar o estado presente (atual) da pessoa.

2. Escreva como seria se esta situação estivesse resolvida: onde você quer chegar resolvendo este incomodo? Assim que solucionado este problema, como vai estar sua vida? Imagine você no futuro com esta situação concluída com sucesso, como você estará? O que vai sentir quando concluído?

3. Escreva a primeira ação: se nada mais na sua vida importasse a não ser resolver este problema, qual a primeira atitude que você tomaria? O que você precisaria fazer para começar a resolver isso? Pedir ajuda para alguém? Estudar, pesquisar? Mudar seus comportamentos diante deste fato? Falar com uma pessoa? O que você não tem feito hoje que se fizesse ia ajudar? O que você pode fazer?

4. Potencialize sua motivação: o que você ganha resolvendo isso? Qual a motivação por trás de querer solucionar? O que significa ter esta situação resolvida? Quem mais vai ganhar com você decidindo isso?

5. Analise o exercício e coloque data: o que mudou da hora que você começou a fazer este exercício para agora? Como você pode aplicar a ação criada na sua vida? Quando você irá fazer? O que pode te impedir de executar esta ação? O que você pode fazer para superar este possível impedimento?

Se conseguir realizar este exercício completo você terá uma maior visão e amplitude do problema, saberá onde está, onde estará com a resolução e principalmente como você começará a resolver.

Website: http://lucassantospalestrante.com.br/