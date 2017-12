Vem aí Feira de Gastronomia Latina!

NEWARK, Nova Jérsei, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Feira de Gastronomia Latina, cujo nome oficial é World of the Latino Cuisine, apresentará sua quarta edição com um programa dinâmico na sua área de estandes, demonstrações culinárias feitas por chefs que são celebridades, workshops informativos/sessões educacionais, e excelentes provas de comidas durante o Festival de Gastronomia e Vinhos Latinos na noite do dia 23 de agosto.

Essa feira de gastronomia, realizada todos os anos no Meadowlands Expo Center, na área metropolitana de Nova York/Nova Jérsei, reúne os maiores distribuidores de alimentos e bebidas que atuam no mercado latino dos Estados Unidos, principais marqueteiros, produtores nacionais e expositores internacionais dos EUA, Canadá, Porto Rico, México, Peru, República Dominicana, Panamá, Espanha, e outros países.

Conta também com a participação de compradores nacionais e estrangeiros.

"O mercado latino continua crescendo. Possui poder de compra superior a $1,5 trilhão de dólares", explicou Bill Colón, CEO da World of the Latino Cuisine. "Nossos gastos com bebidas e alimentos beiram os $180 bilhões de dólares e continuam aumentando, e por isso todos os marqueteiros que sabem das coisas deveriam participar da feira e aproveitar ao máximo essa oportunidade de exposição", acrescentou Colón.

Este ano o evento também incluirá o Segundo Festival de Gastronomia e Vinhos Latinos, como parte da feira.

O festival será realizado depois das 17 horas, no mesmo local, na quarta-feira, 23 de agosto, e incluirá oportunidades para networking, provas de comidas de todas as variadas culinárias latinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas, e apresentações culturais. Essa parte da feira será aberta ao público.

Essa é a segunda maior feira B2B no mercado latino nos Estados Unidos. Centenas de expositores e milhares de pessoas participam. É a maior e a única feira desse tipo nos Estados Unidos.

Se você desejar ser expositor, contate Angie Viviel em latinofoodshow2@gmail.com ou ligue para 973-273-0273.

