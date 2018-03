Vem aí uma nova plataforma de vídeo voltada para crianças: a Toon4Kids

São Paulo, SP.--(DINO - 12 dez, 2016) - Novidade para as crianças! Acaba de ser lançado em todo o país o serviço de vídeos sob demanda, com foco em conteúdos infantis, por menos de R$ 5 ao mês: Toon4Kids. A iniciativa partiu de produtores independentes, os quais se uniram com a empresa líder na América Latina em soluções para vídeos online, Samba Tech.

A plataforma Toon4Kids irá contemplar o público infantil com desenhos, clipes musicais, filmes e seriados de personagens animados, incluindo novidades pouco conhecidas no mercado, desenvolvidos por quem entende e seguros com relação à educação de crianças e bebês.

Dentre os personagens das séries e clipes de animação, que já estão disponíveis no catálogo da Toon4Kids, estão: Grandes Pequeninos, Bia&Nino, O Diário de Mika, Tupinikids, Bob Zoom, Fofão, Bananas de Pijamas, entre outros nomes que serão atualizados semanalmente.

"Estou realmente empolgado com o lançamento desta plataforma que une tecnologia e conteúdo do universo infantil", ressalta Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech.

Os conteúdos, reproduzidos sob demanda, poderão ser assistidos online em qualquer aparelho conectado à internet, como computadores, smartphones, tablets e Smart TVs, por meio do site www.toon4kids.com.br.

Para ter acesso aos vídeos da Toon4Kids, os usuários deverão inscrever-se na plataforma e, por apenas R$ 4,99 ao mês, assistirão os melhores conteúdos audiovisuais infantis. Parte da renda arrecadada com as assinaturas será revertida para instituições filantrópicas.

