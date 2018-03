Venda de produtos naturais registra crescimento nos últimos anos

(DINO - 20 dez, 2016) - De acordo com um estudo da Euro RSCG Worldwide e do Instituto Market Probe International, 71% dos brasileiros se preocupam com alimentação saudável. Apenas em 2015, o setor movimentou R$ 80 milhões, mas até 2019, as previsões apontam que esse número deve chegar em R$ 108,5 bilhões.

As lojas de produtos naturais e suplementos, como a Folha Verde , também ganharam mais destaque nos últimos anos. A loja trabalha com produtos naturais em cápsulas, focada no público que deseja emagrecer de forma saudável e natural, sem fazer loucuras por quilos a menos.

"Temos produtos para todos os perfis, como sem lactose, sem glúten, veganos, dietéticos e muitos outros", conta Lionardo Fonseca Paiva, sócio fundador da Folha Verde.

Dentre os itens mais procurados, destacam-se as cápsulas de chá verde, Maca Peruana, cápsulas de gengibre e hibisco, Goji Berry e Whey Protein.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Existem ainda os kits de 3 ou 5 meses, que o cliente pode adquirir e seguir o plano de uso, emagrecendo com saúde", explica a sócia Simone Silva de Oliveira. A montagem desses kits, também chamados de Planos Emagrecedores, foi feita com orientação de nutricionistas.

O plano para cinco meses engloba Gojiberries, Café Verde, Hibisco e Chá Verde, além de um brinde da nutricionista. Já o plano de 3 meses tem Gojiberry, Algas Marinhas (Goji Fit Pro), Café Verde, Hibisco com gengibre e Chá Verde com Gengibre.

A importância da informação no setor

Os sócios da Folha Verde revelam sua preocupação mais recente: a difusão da informação sobre os produtos que comercializam. "Existem muitas informações confusas na internet, sentimos falta de material de qualidade que exemplificam para o cliente a eficiência dos produtos e a forma de uso", analisa Oliveira.

Por isso, para 2017, a loja vai investir em conteúdo informativo através de vídeos com nutricionistas, personal trainers e outros do ramo. "No momento, estamos buscando parceiros para gravar. Interessados podem entrar em contato por e-mail: club@lojafolhaverde.com.br", completa Paiva.

Entenda para que serve cada produto natural

Goji Berry

Conhecido por seus efeitos emagrecedores e fortalecedores do sistema imunológico, o Goji Berry é fruto de uma planta encontrada no Tibet. Rico em Vitamina C, aumenta a sensação de saciedade de quem o consome, alivia a ansiedade e a compulsão por doces. Além disso, ajuda na liberação de serotonina, melhorando o humor e reduzindo o estresse.

Café verde

Ao ser colhido ? e antes de ser torrado ? o grão de café é verde, mais amargo e com duas vezes mais cafeína. Por isso, é um alimento termogênico e com poderosos efeitos emagrecedores.

As cápsulas de café verde aumentam a queima de calorias, mesmo quando a pessoa está em repouso. E, por conter um ativo chamado ácido clorogênico, ajuda a reduzir o apetite, além de ser antioxidante.

Hibisco

Trata-se de uma flor, cujo nome científico é Hibiscus sabdariffa, espécie diferente daquela que vemos nos jardins. Com um sabor adocicado e azedinho ao mesmo tempo, lembra framboesa, mas traz muito mais benefícios para a saúde do que a fruta.

É um aliado à perda de peso porque estimula a queima de gordura e facilita a digestão. Quem consome chá de hibisco (ou hibisco em cápsulas) também deixa de reter líquidos.

Chá verde

O chá verde é um dos chás emagrecedores mais conhecidos no Brasil. Proveniente da planta Camellia sinensis (assim como o chá preto e o branco), ele é um poderoso antioxidante, que age diretamente nas gorduras localizadas, principalmente se combinado a uma dieta de baixa caloria.

Assim como o café verde, o chá verde também é termogênico, ou seja, acelera a perda calórica sem acelerar o ritmo cardíaco. Também já foram comprovados seus benefícios para doenças do sistema nervoso e cardiovasculares.

Antes de consumir esses produtos, é recomendado que você procure um nutricionista para receber orientações de qual é o mais indicado para suas necessidades.

É possível encontrar estes produtos em lojas como, por exemplo, a Folha Verde, e-commerce certificado pelo Selo E-bit como "Ótima", conforme votação de consumidores pelo Buscapé.

A Folha Verde trabalha apenas com marcas conhecidas e aprovadas pela Anvisa, como a Unilife, a Nutrigold, a Upnutri, a Katigua, entre outras. Para saber mais, acesse o site oficial (www.lojafolhaverde.com.br) ou fale pelo WhatsApp: (64) 9-8479-4259.

Website: https://www.lojafolhaverde.com.br/