Vention Medical adquire a Lithotech Medical

A Vention Medical anunciou hoje que adquiriu a Lithotech Medical, líder do setor em tecnologias complexas baseadas em fio de nitinol com sede em Israel. A aquisição ampliará o amplo portfólio de componentes e tecnologias avançadas da Vention para o desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos para o mercado intervencionista.

Além de fornecer componentes discretos de nitinol, a Vention terá agora a capacidade de integrar harmoniosamente o nitinol nos projetos de design e desenvolvimento dos clientes. Com sua capacidade para ampliar, Vention será capaz de alavancar as tecnologias baseadas em nitinol para a fabricação e montagem de dispositivos de protótipos de baixo volume para produção de alto volume.

"A parceria com este talentoso grupo de especialistas em nitinol expande nosso portfólio de componentes avançados e tecnologias, bem como nossa experiência em aplicações", disse Tom Testa, presidente do negócio de tecnologias avançadas da Vention. "Juntos, podemos fornecer ainda mais tecnologias de ponta para promover as inovações de dispositivos médicos de nossos clientes de forma mais rápida e econômica"."

Fundada em 2001, a Lithotech Medical emprega uma equipe multidisciplinar de especialistas técnicos, incluindo físicos, engenheiros de materiais e mecânicos e especialistas em controle de qualidade e regulamentação. A equipe projetou e desenvolveu mais de uma centena de produtos para clientes em todo o mundo, com dezenas de produtos atualmente no mercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a Vention Medical

A Vention Medical é uma parceira global de soluções integradas com mais de 30 anos de experiência em projeto, engenharia e fabricação de dispositivos e componentes médicos complexos. A Vention Medical se especializa em componentes e serviços utilizados em produtos cirúrgicos para intervenções e minimamente invasivos, incluindo cateteres, hastes reforçadas, balões, extrusões, tubos de poliamida, tubos termocontráteis, tubos revestidos de PTFE, componentes moldados e montagem e embalagem de produtos acabados. Visite a Vention em ventionmedical.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170124005154/pt/ Contato: Vention Medical Julie Schulte, 1-508-597-1397 Vice-presidente de Marketing e Vendas Corporativas

JSchulte@VentionMedical.com Fonte: BUSINESS WIRE