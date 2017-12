Verão carioca, samba, carnaval e festas, tudo a ver no Casarão Floresta

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 03 jan, 2017) - O Rio de Janeiro é uma festa! Se o lema é festejar, o Casarão Floresta segue à risca com uma programação diversificada em estilos e gêneros musicais neste verão. A programação especial de 2017 abre dia 6 de janeiro, sexta-feira, com o "Encontro de Blocos: Desliga da Justiça + Afrojazz".

A irreverência do Bloco Desliga da Justiça com o caldeirão pulsante e rítmico do Afrojazz! O primeiro, conhecido por atrair foliões fantasiados de super-heróis, vai "botar pra ferver" seus personagens ao som do rock, reggae, maracatu, samba, afrobeat e o que mais vier.

No espaço mais animado aos pés do Cristo Redentor, a batucada de bloco de rua do "Desliga" com os beats de baile que compõem a massa sonora dançante do "Afrojazz" se misturam numa única sonoridade. Juntos, os dois blocos contemplam a noite cheia de interação e participação do público.

Conhecido pelas ações inovadoras que cria para o carnaval de rua, o bloco carioca Desliga da Justiça parte para seu oitavo ano defendendo o amor e o respeito à diversidade. O Desliga da Justiça, que há sete anos se apresenta na Praça Santos Dumont, na Gávea, acaba de lançar seu enredo para 2017. Sob o mote "Não somos todos, Nem Somos Iguais, mas pulamos juntos nos Carnavais", o bloco quer destacar que apesar das diferenças é possível conviver com harmonia e respeito. E um grande exemplo disso é justamente o carnaval, que consegue reunir milhões de pessoas para celebrar a festa mais popular do planeta.

O Bloco Afrojazz: estreia no carnaval de 2017. Surgiu da banda Afrojazz com a ideia de fazer um carnaval diferente e energizante. É composto pelos integrantes da banda e seus alunos das oficinas que ocorrem todas quartas-feiras a noite na Praça Tiradentes.

A banda é formada por Eduardo Santana(trompete), Felipe Chernicharo(guitarra), Rodrigo Ferrera(contrabaixo), Roque Miguel(percussão), Oswaldo Lessa(sax tenor) e Daniel Conceição(bateria), músicos experientes e suingados com foco em lotar a pista de dança. No seu repertório músicas de Moacir Santos, Bob Marley, Fela Kuti, Chucho Valdes e muito mais.

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO 2017

Dia: 6, sexta

Atração: Encontro de Blocos: Desliga da Justiça + Afrojazz

Horário: de 23h às 5h

Produção: Bloco AfroJazz + Bloco Desliga da Justiça + Casarão Floresta

Apoio: Budweiser

Dia: 7, sábado

Atração: Rock a Festa - com Blach Combers + DJs Renato JKBX, Mario Gennari e Laura Tardin

Horário: de 23h às 5h

Dia: 13, sexta

Atração: Realmente Som - com o rock de Chico Chico; Cash Crash, Sioux 66 e Druidas

Horário: de 23h às 5h

Dia: 15, domingo

Atração: Carnaval nas Nuvens: Blocos Céu na Terra + Superbacana

Horário: de 16h às 22h

Dia: 21, sábado

Atração: Forró Floresta - com Michel Gerard(triângulo e voz), Durval Pereira - (zabumba e voz), Ivan Viana - sanfona e voz)

Horário: de 21h às 3h

Dia: 22, domingo

Atração: Floresta Sunset - com Bloco Batucalacatuca

Horário: de 16h às 22h

Dia: 29, domingo

Atração: Floresta Sunset - com Bloco Vamo ET

Horário: de 16h às 22h

Local: Casarão Floresta

Endereço: Ladeira dos Guararapes, 115 ? Cosme Velho, Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2245-3754

Preços:

INGRESSOS

Antecipados:

R$ 20,00 - 1° Lote

R$ 30,00 - 2° Lote

R$ 40,00 - 3° Lote online até as 17h do dia 30/12 e na hora com nome na lista até as 00:00h

R$ 50,00 - na hora sem nome na lista ou depois das 00:00h(apenas em dinheiro)

Capacidade: 500 pessoas

Faixa etária: 18 anos