Verão em casa: sensação de férias na sala de banho

São Paulo (SP)--(DINO - 22 dez, 2016) - Janelas abertas, pés descalços, caminhar na praia: passar o verão em uma casa de férias à beira-mar é sempre uma experiência incrível. Infelizmente não podemos guardar estes momentos e levá-los para casa. Mas ainda há muitas maneiras de dar a sua sala de banho um look de verão, criando um ambiente descontraído em casa - com decorações, móveis e acessórios que remetem ao mar.

Materiais naturais e cores frescas

Os materiais naturais e a madeira clara vão ajudar a criar um clima de férias no banheiro. A própria natureza oferece a melhor seleção de cores: as nuvens brancas, água azul, areia amarela e tons variados do pinho.

A coleção Cape Cod, do designer Philippe Starck, traz a natureza direto para o banheiro. Inspirado em sua casa de praia, localizada na cordilheira em Cap Ferret, Massachusetts, o designer francês criou a sala de banho Duravit. Esta linha recebeu esse nome em homenagem a península de Cape Cod no estado de Massachusetts (EUA). As praias de areia fina, águas cristalinas e natureza selvagem são refletidas tanto na concepção orgânica e na escolha dos materiais: cerâmicas quentes DuraCeram® e a sólida madeira real. A bancada de carvalho do vintage Cape Cod, por exemplo, lembra a prancha de um navio. Cada madeira é diferente e, portanto, cada peça de mobiliário também é única.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A forma orgânica que flui da banheira Free-Standing Cape Cod provoca sensações relaxantes, como nas férias. As características de design monolítico são únicas produzido com o novo DuraSolid.

O material e o sistema de hidromassagem discreto, com encosto inclinado, garantem um conforto adicional e relaxante.

Seja simples

Para um banheiro charmoso é importante lembrar que: quanto mais simples melhor. Em casas de férias, os móveis são geralmente leves e simples com materiais e acessórios elaborados. A peça 1930 é notável por seu design clean octogonal alinhado.

A combinação de madeiras claras e cores criam uma atmosfera moderna. Como o mobiliário, as decorações em casas de férias são leves e refletem seus arredores. Um projeto idealizado, usando as cores azul, branco e vermelho, faz com que se recorde a vida e o mar.

A madeira transmite a atmosfera de férias de verão

Um piso de madeira no banheiro lembram as tábuas que rangem de uma casa de férias. O efeito é enfatizado pela mobília da sala de banho de madeira, como a L-Cube por Christian Werner, cuja madeira de carvalho e nogueira são sólidas e elegantes ao mesmo tempo. A superfície pintada de jade cria uma atmosfera especial nesse ambiente com sensação de verão, particularmente em combinação com o branco. O piso parquet ou prancha de tonalidade clara ou mesmo branca adicionam um toque final.

Sobre a Duravit

Fundada em 1817 na cidade de Hornberg (Alemanha), na Floresta Negra, a Duravit AG é líder internacional na fabricação de produtos com design assinado para salas de banho. Opera em mais de 130 países e representa inovações no campo do design, oferecendo peças de alta qualidade e tecnologia. Em colaboração com designers de renome internacional, a exemplo de Philippe Starck ou o estúdio EOOS, a empresa desenvolve banheiros confortáveis que ??realmente melhoram a qualidade de vida dos usuários. O portfólio da Duravit compreende louças sanitárias, móveis, banheiras, pisos para área de boxe, sistemas de spa, bidês e acessórios

Em caso de dúvida, entre em contato:

Danilo Costa e Thiago Ienco, Tel.: +55 (11) 3129-4382

E-mail: danilo@dc33.com.br e atendimento@dc33.com.br

www.duravit.com.br

Website: http://www.duravit.com.br