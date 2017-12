Verão: empresa aposta em produtos com tecnologia para aliviar o calor dos pets Rio de Janeiro, RJ--( DINO - 20 jan, 2017) - As altas temperaturas costumam castigar não só as pessoas, mas também os animais de estimação. Durante a estação mais quente do ano é preciso ficar atento para deixar a hidratação, higiene e saúde dos pets em dia. Para garantir um verão mais fresco, a tecnologia pode ser uma ótima aliada. Já existem diversos acessórios disponíveis no mercado produzidos especialmente para os animais de estimação. Tapetes que gelam ao entrar em contato com o corpo do animalzinho, fontes de água com led, coletes refrescantes, roupinhas com proteção solar e mordedores gelados são algumas das novidades para esse verão.