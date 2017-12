Verão refresca a economia e movimenta comércio

Para o bem da economia, a venda de itens relacionados ao calorão vem subindo tão rápido quanto os termômetros. Ar condicionado, ventiladores, protetor solar e inseticida são alguns dos sonhos de consumo do brasileiro.

A justificativa para a surpreendente procura por inseticidas está nas doenças endêmicas como dengue e Zika Vírus. Assim como o álcool em gel virou moda no combate à gripe suína, o brasileiro ? receoso - passou a se prevenir usando repelentes elétricos, aerosol, spray, espiral e os automáticos que trazem mais comodidade, pois são programados para que o consumidor não se preocupe com a reaplicação.

A procura é tanta que os fabricantes estimam crescimento de até 30% nas vendas. É o caso de lojas de e-commerce como o eFácil que disponibiliza na sua página na Internet diversas marcas e tipos de inseticidas para que o cliente escolha o que melhor lhe atende em termos de preço e qualidade.

Outro item bastante adquirido tem sido as sandálias, popularmente chamados de chinelos, acessório considerado indispensável seja na praia, serra ou cidades históricas.

Antes de lançar a nova linha verão, o eFácil fez uma campanha interna entre os seus colaboradores oferecendo excelentes preços nos pares de Havaianas. Um recorde de vendas no site. Foram vendidos mais de 2.000 pares da sandália em um único dia, ou seja, 1,3 par por minuto. Um feito inédito.

Após a promoção interna, os mesmos modelos e cores foram colocados à disposição do consumidor por meio da página especial onde é possível encontrar uma grande variedade do produto, mais um privilégio virtual oferecido pela empresa.

Sobre o eFácil

O eFácil é uma das maiores lojas online do Brasil e está no mercado desde 2001. Possui o Selo Prata do Ebit e eleita pelos consumidores como uma das melhores lojas virtuais do país, dispõe de mais de 15 mil produtos dentre várias categorias desde eletroeletrônicos a Whisky e outros itens de consumo.

Criado pelo Grupo Martins, referência na distribuição e no varejo do país, o eFácil conta com enorme estrutura de armazenagem, estoque, logística, tecnologia, e áreas de apoio. Aliás, a estrutura logística do eFácil faz dele uma das poucas lojas online que consegue atender com eficácia todo o território nacional com excelência de serviço.

Com os principais certificados de segurança do mercado online, inova constantemente para garantir a melhor experiência de compra para os seus clientes.

www.efacil.com.br

Website: http://www.efacil.com.br/loja/departamento/lojas-especiais/OFERTAS-VERAO/?loja=uberlandia