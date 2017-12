Vertu lança o Constellation que equilibra elementos da tradição e design moderno e sofisticado

LONDRES, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ --

A Vertu, fabricante inglesa de telefones móveis de luxo, lança a próxima geração de smartphones de alto desempenho

O Vertu Constellation estará disponível em butiques a partir da metade de fevereiro de 2017

O smartphone Constellation combina a tecnologia superior de desempenho, qualidade de fabricação excepcional, materiais luxuosos e a renomada plataforma da Vertu de serviços exclusivos

Projetado para o viajante global, o Constellation inclui cartão SIM de modo duplo e é compatível com 34 bandas e protocolos internacionais

modo duplo e é compatível com 34 bandas e protocolos internacionais O display WQHD AMOLED de alta resolução de 5,5" com acima de 3,6 milhões de pixels proporciona cores e detalhes extraordinários, protegido por uma tela de cristal de safira de 6ª geração

A experiência de imagem do Constellation é criada para um melhor uso na mídia social, com uma câmera de 12MP cuja sensibilidade à luz é maximizada através do número enorme de 1,55 micro pixels

A qualidade do som é garantida pelo som surround virtual Dolby® Digital Plus fornecendo uma acústica móvel inigualável

O Constellation incorpora a reconhecida oferta de serviços completos da Vertu, incluindo o Vertu CONCIERGE e o Vertu LIFE

O couro macio do estojo com acabamento em cores atraentes e acolhedoras é proveniente de um curtume especializado administrado por uma família na Itália

Telefone global

A qualidade da Vertu é a de um 'telefone internacional' e o smartphone Constellation é realmente otimizado para o viajante global. Ciente de que muitos dos clientes da Vertu vivem e viajam para inúmeros países, o Constellation é o primeiro dispositivo Vertu compatível com a tecnologia Dual Sim. Isto possibilita que o usuário alterne entre cartões Sims e redes diferentes de acordo com seu destino, contando com a garantia da equipe de desenvolvimento Vertu de que, esteja aonde estiver no mundo, seu Constellation terá a melhor configuração para aquela região.

O serviço mundial perfeito é complementado pelo acesso global ao Wi-Fi fornecido pela iPass, a maior rede de Wi-Fi do mundo.

Desempenho

O smartphone Constellation apresenta a resolução de display mais alta da Vertu, graças ao formidável painel WQHD AMOLED oferecendo 538 pixels por polegada e acima de 3,6 milhões de pixels, proporcionando detalhes de imagem com uma nitidez extraordinária. O display é protegido por uma parte sólida de cristal de safira de 140 quilates de 6a geração à prova de arranhões.

O desempenho excepcional da acústica é obtido com o processamento do som surround virtual Dolby® Digital Plus e alto-falantes estéreos frontais, posicionados na parte superior e inferior do telefone para a melhor separação de estéreo possível. A qualidade da chamada é garantida pelo cancelamento ativo de ruídos e suporte de voz de HD.

O smartphone Constellation aprimora também as atividades do usuário na mídia social com sua câmera excepcional de 12 megapixels, projetada especialmente para fotógrafos sociais. Com o número enorme de 1,55 micro pixels, a câmera proporciona uma experiência de imagem superior com suporte para vídeos 4K, captura de gravação de vídeo em câmera lenta e recursos de panorâmico.

Juntamente com recursos poderosos de áudio e imagens de alto desempenho, o Constellation apresenta carregamento sem fio, NFC, Google Android? 6.01 Marshmallow e comunicações seguras da empresa Silent Circle. Especificações técnicas detalhadas podem ser encontradas no final do comunicado.

