Viajar para a praia com segurança, acompanhado ou sozinho: saiba como

Desde o início da viagem, é importante que as pessoas tomem precauções que garantam a segurança do passeio. As precauções começam logo antes da viagem começar. Praia é sinônimo de muito sol e calor, o que significa uma exposição da pele ao sol, que deve ser levada em consideração. Protetor solar, chapéus e óculos são itens essenciais que não podem faltar na bolsa de praia.

Além dos cuidados pessoais, há também os cuidados com os pertences. Já na praia, é importante garantir que tudo o que é essencial esteja sempre à mão, de preferência reunido nesta bolsa de praia. Quando se trata de objetos eletrônicos e gadgets como celulares, tablets, notebooks ou caixas de som, o cuidado é redobrado.

Dependendo da localidade, algumas medidas consideradas mais alarmantes devem ser levadas. Algumas praias são consideradas lotadas e até violentas, sendo recomendado aos turistas não levarem objetos de valor como relógios e joias. Se por algum motivo o turista já estiver na praia e perceber estar em posse desses objetos, o mais indicado é levá-los a uma bolsa de praia para que eles fiquem fora de vista.

Durante o trajeto e a estadia, se houver muita bagagem, é importante que ela seja fechada com travas de segurança e é recomendado que tenha itens de fácil identificação. Imagine um aeroporto com dezenas ou até centenas de malas de mesmo formato e cor, em caso de se perder a mala, fica muito mais difícil para localizá-la.

No caso de mochilas e bolsas de praia, elas geralmente são carregadas junto ao corpo e, exatamente por isso, podem ser usadas para levar os itens mais importantes como documentos e gadgets. Além disso, elas são ótimas opções para carregar tudo aquilo que deve estar sempre à mão e precise de fácil acesso.

Sobre a loja

Apaixonados pelo nosso planeta, e cansados de ver mais do mesmo, começamos a criar nossos próprios modelos de acessórios costurados. Com combinações de cores, tecidos e materiais em produtos que trazem praticidade para o dia a dia do consumidor e respeito com quem mais merece: a nossa Terra! Assim, em 2013, surgiu a marca FATA, inicialmente com uma pequena loja na cidade de Cajamar, interior de São Paulo, e entrando no mundo virtual em 2016, com nosso e-commerce.

Representada pelos quatro elementos fundamentais para nossa sobrevivência:

F ? Fogo

A ? Água

T ? Terra

A ? Ar

Essa é a definição da nossa marca, que valoriza cada pedacinho que a natureza nos oferece. Fogo: geração de calor, luz. Água: nosso bem maior, indispensável para sobrevivência. Terra: onde nos instalamos, cultivamos nossos alimentos. Ar: cada suspiro depende desse elemento, é também onde podemos voar e alcançar nossos sonhos.

Como surgiu nosso slogan "você muda o mundo"?

Em cima do conceito da marca, criamos o slogan "você muda o mundo", que caminha junto com a nossa filosofia de que a mudança vem de dentro de você! Você muda o mundo fazendo escolhas conscientes, modificando hábitos e transformando pessoas.

FATA é a marca que pensa em todos os detalhes para que o produto atenda as necessidades do consumidor final. Fabricamos produtos inovadores, criativos e com qualidade. Levar praticidade para dentro da rotina de cada cliente é a nossa missão.

A FATA tem a visão de crescer sendo referência no mercado de acessórios costurados. E assim como nosso AR, voar mundo afora, alcançando o mercado internacional.

Na FATA os valores são tão importantes como cada elemento básico da natureza. Nossa relação com o cliente tem como prioridade o tratamento transparente, ético e verdadeiro.

Endereço:

Rua Pietrantonio Minichillo, 45 - Bairro: Guaturinho - Cajamar-SP - CEP: 07756-590

Website: https://www.fata.com.br/