Vice-presidente da Meliá Hotels International Brasil é destaque no programa Radar Television

São Paulo/SP--(DINO - 14 dez, 2016) - O VP da Meliá Hotels International Brasil, Rui Manuel Oliveira, participou do Programa Radar Television, transmitido pela rede CNT no último dia 05/12. No programa foram abordados assuntos como a inauguração do Gran Meliá Nacional Rio, resort urbano em São Conrado que será inaugurado no próximo dia 15 de dezembro, e o crescimento da rede no Brasil, que está entre as principais do mundo no ramo hoteleiro e tem presença no Brasil e em diversos outros países.

Sobre o Radar Television

Credibilidade aliada à experiência fazem do Radar Television criado pelo publicitário Octavio Neto em 1995, um instrumento de divulgação muito utilizado por empresários dos mais variados setores da economia e que tem por missão divulgar as principais feiras e eventos de modo a fomentar o turismo de negócios no país, que conta através do programa com um moderno sistema integrado de comunicação que abrange a TV aberta, a TV a cabo e a internet.

Sobre a Meliá Hotels International

Fundada em 1956 em Palma de Mallorca (Espanha), a Meliá Hotels International é uma das maiores empresas hoteleiras do mundo e líder absoluta na Espanha. Atualmente, conta com mais de 370 hotéis, abertos e em processo de abertura, em mais de 40 países pelas marcas Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham e Sol Hotels. O foco estratégico na expansão internacional transformou a rede na primeira empresa hoteleira espanhola que opera na China, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, mantendo sua liderança em mercados tradicionais como Europa, América Latina e Caribe. Além disso, destaca-se seu modelo de negócios diversificado (uma das principais hoteleiras gestoras do mundo), seu crescimento apoiado em grandes alianças estratégicas e suas apostas no turismo responsável. Como resultado, a Meliá Hotels International é a companhia espanhola com melhor reputação corporativa (Ranking Merco) e uma das mais atraentes para trabalhar em nível mundial.

Sobre a Meliá Hotels International no Brasil

No Brasil há 24 anos, a Meliá Hotels International é pioneira em seu segmento e é considerada uma das 3 Melhores Redes Hoteleiras do País por sua trajetória de grande sucesso. Atuando principalmente no segmento de hotéis "business", a rede ? que atualmente administra diversos empreendimentos localizados nas cidades de São Paulo, Campinas, Brasília e Recife, sob as marcas Meliá Hotels & Resorts e TRYP by Wyndham ? traz para o Brasil a marca Gran Meliá Hotels & Resorts ? sua marca de luxo mais universal e emblemática - com a abertura do espetacular Gran Meliá Nacional Rio, no Rio de Janeiro. Os hotéis administrados pela rede no Brasil foram selecionados pelo guia Michelin em 2015 e 2016, e receberam o Certificado de Excelência 2016 do TripAdvisor.

Website: https://www.melia.com