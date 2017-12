Vice-presidente Joe Biden fará o discurso de abertura na 5.ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) anunciou hoje que o ex-vice-presidente americano Joe Biden fará o discurso de abertura no primeiro dia da 5.ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, a ser realizada em 3 e 4 de fevereiro de 2017.

"Temos a honra de receber o vice-presidente Biden e sua apresentação no primeiro dia da nossa Cúpula", afirmou Joe Kiani, fundador e presidente da Patient Safety Movement Foundation. "O vice-presidente Biden há muito tempo apoia a Patient Safety Movement e transformou a colaboração e as pesquisas sobre o câncer. Graças ao trabalho dele, esperamos que um dia as mortes por causa do câncer poderão ser prevenidas, assim como as mortes devido a erros médicos nos hospitais."

No ano passado, a Patient Safety Movement deu ao presidente Barack Obama e ao vice-presidente Joe Biden o Prêmio Humanitário pela Lei de Proteção ao Paciente e Serviços de Saúde Acessíveis (Affordable Care Acts, ACA). O trabalho deles não só possibilitou que mais pessoas tivessem acesso aos serviços de saúde, como também mais de 125 mil vidas foram salvas de mortes preveníveis através de novos incentivos de pagamento.

Link da agenda atualizada da cúpula: http://patientsafetymovement.org/summit/world-patient-safety-science-and-technology-summit-2017/agenda-2017/

Para solicitar uma credencial de imprensa, acesse http://www.cvent.com/d/rfqhnq/4W. Se você faz parte da mídia e não conseguirá participar da Cúpula, mas gostaria de receber atualizações, fotos e vídeos durante o evento, envie um e-mail para Irene@paigah.com.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e três milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, com o objetivo de reduzir a zero o número de mortes evitáveis até 2020 (0x2020). Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Patient Safety Movement Foundation atua com todas as partes interessadas para abordar os problemas e as soluções no campo da segurança do paciente. A fundação realiza também Cúpulas de Segurança de Pacientes, Ciência e Tecnologia. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates instigantes e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar fórmulas específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança de pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, incentivando empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados com quem adquire seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis para a segurança de pacientes, a Fundação está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org.

