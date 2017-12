Videoaula de exercícios é boa opção para estimular atividade física nesse verão

Pensando nisso, a atleta Cristiane Senna lançou um programa de emagrecimento rápido, chamado Desafio Vip 60 ( http://desafiovip60.com.br). Com ele, a pessoa consegue treinar sem sair de casa, acessando as aulas no tablet, no computador ou até no smartphone.

O programa começa no Módulo 0 e vai até o Módulo 3. O primeiro (zero) visa melhorar o condicionamento físico e preparar para as etapas seguintes. Com a prática do segundo módulo (1), já é possível ver efeitos do emagrecimento, pois ele é um treinamento de força. O terceiro módulo (2) já é mais intenso, assim como o gasto calórico. Por fim, o módulo 3 é o mais avançado e de altíssima intensidade.

Cada módulo pode ser seguido pelo tempo que o praticante desejar, mas a recomendação de Senna é que ele seja feito por duas semanas, diariamente, até completar 8 semanas (60 dias).

Existem ainda módulos extras, gratuitos para quem adquire o pacote do Desafio Vip 60. Um deles é o de barriga chapada, com treinos para queimar gordura localizada. Há ainda módulos específicos para fortalecer glúteos e perder o culote, além de um módulo que serve como guia nutricional. Afinal, para a atleta, de nada adianta queimar calorias e ter uma alimentação não balanceada e incorreta.

Como ter disciplina para seguir todas as videoaulas?

Diferentemente de atividades que geram benefícios logo de cara, a prática de exercícios físicos requer persistência, pois a gratificação não é instantânea. Mas isso não significa que ela não pode acontecer rapidamente.

Algumas clientes de Senna, por exemplo, perderam 7 kg em 30 dias. Outras, 10 kg em 60 dias. Quem costuma lutar contra a balança sabe o quanto esses números são importantes.

Por isso, o segredo é treinar o cérebro para enxergar o exercício físico como um aliado, esquecendo a dor e a frustração dos primeiros dias. É recomendado praticar sempre no mesmo horário. Assim, ele começa a fazer parte da rotina. Em três semanas, já até fará falta, caso a pessoa deixe de fazer em algum dia.

É importante também traçar uma meta e, claro, registrar o processo com fotos. Assim, sempre que a pessoa desanimar, poderá olhar para as fotos e ver todo o caminho já percorrido, ganhando forças novamente para seguir em frente.

As metas devem ser progressivas e irem aumentando com o tempo de prática. Por exemplo, se no primeiro dia não conseguir fazer todos os exercícios, vale impor uma meta para realizá-los por completo até o quarto dia. A partir daí, a meta pode ser o aumento das repetições ou outras.

Vantagens de malhar com videoaulas

O Desafio Vip 60 tem chamado muita atenção não apenas pelos resultados proporcionados, mas pela praticidade que o público pode realizar os exercícios. Por exemplo, não é preciso mais do que 2 metros quadrados por pessoa para praticar os treinos.

Além disso, as aulas podem ser realizadas em qualquer lugar, ainda que a pessoa esteja viajando a trabalho ou até durante as férias, em um quarto de hotel. Isso porque o sistema roda em tablets e aparelhos de smartphones.

Outra vantagem é poder pausar as aulas para repetir determinados movimentos ? e assistir quantas vezes quiser cada módulo.

Nos dias mais quentes, a pessoa pode praticar em frente a um ventilador ou ainda com o ar condicionado ligado na temperatura que ela quiser, caso tenha em casa. Isso não acontece em academias.

Sem contar que ninguém precisa ver a pessoa malhando, o que é ideal para os mais tímidos.

E, por as aulas serem bem rápidas, é possível encaixá-las em qualquer momento da rotina, basta que haja uma programação. "Mas lembre-se: faça sempre os exercícios dentro do seu ritmo, respeitando seu corpo", alerta Cris.

Para malhar com o Desafio Vip 60 é preciso comprar o programa de aulas. Tudo é feito online, mas é possível tirar dúvidas com a atleta e criadora do programa, Cris Senna, por meio do Whatsapp: (31) 98912-1045.

