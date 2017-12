Videoaulas apresentam conteúdo com dicas para um 2017 mais saudável

Em 2017, porém, isso vai mudar. Será mais fácil emagrecer e praticar exercícios físicos. Você só precisará de 12 minutos diários, graças ao programa Desafio Vip 60 , lançado pela atleta Cristiane Senna ( http://desafiovip60.com.br).

Trata-se de um programa de emagrecimento para fazer em 2 meses ? 60 dias. As aulas são online, divididas por módulos. O primeiro deles condiciona o corpo. Depois, a intensidade dos exercícios vai aumentando até chegar no último módulo, considerado pela criadora do programa o mais avançado.

As videoaulas rodam em aparelhos móveis, como tablets e celulares, permitindo a prática mesmo quando a pessoa não está em casa, ideal também para quem viaja muito a trabalho.

É possível fazer as aulas em 12 minutos em pouquíssimo espaço ? cerca de 2 metros quadrados por pessoa são necessários. E ainda dá para pausar a aula e assistir de novo quantas vezes quiser.

Junto com os módulos disponibilizados na compra do programa, o usuário ganha ainda aulas bônus, como as específicas para secar barriga, endurecer o bumbum e perder o culote.

Donos de rotinas corridas são o público alvo de Senna. Segundo ela, o programa foi desenvolvido para ser rápido, evita perda de tempo com deslocamento e garante resultados positivos já no primeiro mês.

Aí, é só correr para cumprir as outras atividades da lista. Veja só o que dá para fazer para ter uma vida mais saudável em 2017:

1. Junto com o Desafio Vip 60, faça alimentações saudáveis. Fazem parte do bônus do programa três guias para alimentação balanceada. Um com receitas fáceis, outro com receitas detox e um terceiro com cardápios de pré e pós treino.

2. Permite-se mudar a alimentação em ocasiões especiais. Ninguém vive feliz só de regras, hein?

3. Consuma mais frutas, principalmente as cítricas, para fortalecer seu sistema imunológico.

4. Faça suas refeições em ambientes tranquilos, de preferência longe da televisão. Assim, você come com mais calma e mastiga bem cada alimento.

5. Tenha 8 horas de sono por noite. Para conseguir uma noite tranquila, durma com o celular fora do quarto e pare de usá-lo cerca de uma hora antes de se deitar. Também não ligue a TV no quarto. Pode parecer estranho, mas mudar esses hábitos garantirá mais qualidade de sono para você.

6. Faça o que você gosta pelo menos uma vez por semana. Pode ser a prática do Desafio Vip 60, pode ser outra atividade física, pode ser um simples passeio com seu cachorro em um parque. É preciso esvaziar a mente de vez em quando e concentra-se em fazer o que lhe dá prazer.

7. Treine sua respiração: inspire inflando o abdômen e expire secando-o. Faça respirações profundas todos os dias, até que elas se tornem inconscientes. Oxigenar o cérebro é importante para a criatividade e desenvolve a mente.

8. Cuide de seu corpo: passe um creme diariamente, faça uma massagem a cada semana, tome um banho mais longo, use um esfoliante. Esses momentos, mesmo que rápidos, farão diferença em seu dia a dia.

9. Converse mais com seus amigos. Cultivar relacionamentos é importante para seu desenvolvimento emocional e evolução pessoal. Não fique só nos WhatsApp, marque encontros pessoalmente, saia para comer alguma coisa e rir. Esse é o melhor remédio para seu coração.

10. Pratique o otimismo. Pessoas otimistas são mais saudáveis, segundo vários estudos realizados nos Estados Unidos e no Canadá. As emoções positivas geram vitalidade, saúde e sensação de bem-estar. Tem um grande desafio pela frente? Repita para você mesmo: "vou conseguir!"

O programa Desafio Vip 60 está disponível no site http://desafiovip60.com.br.

