Você sabe o que é um ERP? Entenda como essa ferramenta pode ajudar seu negócio

(DINO - 10 jan, 2017) - ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, que, em português, pode ser traduzido para Planejamento de Recursos Empresariais. No Brasil, os ERPs são conhecidos como sistemas desenvolvidos para empresas que buscam controlar várias áreas e processos de forma simplificada e eficiente, pensando em melhores resultados e economia de tempo e recursos.

Os sistemas permitem desde o controle de estoque, emissão e controle de notas fiscais eletrônicas, gestão de compras e vendas, controle do fluxo de recursos, entre diversas outras funcionalidades, o que facilita a vida dos empresários. E essa praticidade dos ERPs é independente do porte da empresa ou área de atuação, sendo usados desde empreendedores individuais a empresas de maior faturamento.

Entre as vantagens de se trabalhar com um ERP está a garantia de eliminação de vários erros nos processos internos da empresa. O software permite unir e cruzar informações de diferentes setores, sem a necessidade de trabalho extra. Além disso, a empresa se organiza por um mesmo sistema, todos acabam falando "a mesma língua", facilitando o fluxo de informações e, consequentemente, chegando a resultados mais satisfatórios.

Para quem busca economia de recursos, principalmente em tempos de crise, um sistema ERP garante ainda a redução de gastos, uma vez que as possibilidades de erros diminuem com a maior precisão e análise de cada etapa dos processos. A empresa consegue assim identificar seus problemas rapidamente ao ter um único sistema integrando o controle de suas atividades.

No caso de micro, pequenas e médias empresas ou até mesmo empreendedores individuais, o ERP é uma ótima opção. Isto porque facilita a gestão e o controle, permitindo a observação do negócio como um todo e facilitando na tomada de decisões para a economia de recursos e para o crescimento da empresa. O importante é escolher o ERP certo conforme o porte do negócio.

Um sistema ERP voltado principalmente às Micro e Pequenas empresas e também empreendedores individuais é o Beija-Flor ERP, software online desenvolvido para trazer facilidades, pensando em otimizar o dia a dia dos negócios. Diferente de outros sistemas, o Beija-Flor ERP funciona online, ou seja, não é preciso instalação de software no computador e pode ser acessado em qualquer local com internet, com planos que "cabem no bolso" das empresas deste porte.

Uma das facilidades e tendências do universo online é que o serviço pode ser adquirido pelo usuário diretamente pelo site www.beijaflorerp.com.br, sem intermediários e sem complicações. Entre as ferramentas oferecidas pelo sistema estão a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o controle simplificado e eficiente do estoque, o acompanhamento das vendas e compras e a possibilidade de gerenciar várias empresas de forma prática, entre outras. Para informações completas sobre o sistema, acesse www.beijaflorerp.com.br.