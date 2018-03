Você sabia que até os sites poluem o meio ambiente?

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - Em torno de 66% dos consumidores estão mais dispostos a comprar em lojas/empresas que possuem políticas favoráveis ao meio ambiente, segundo a Nielsen, empresa global que proporciona um entendimento completo sobre o que os consumidores assistem e compram. Com essa informação em mãos compreendemos o motivo que leva empresas a optarem por neutralizar suas emissões de gases, além é claro da preocupação com o futuro do planeta.

No caso da Síntese, marca de camisetas ecológicas, a questão relacionada ao meio ambiente é o principal fator que levou a empresa a optar pela inciativa de adotar a neutralização de CO2 de seu e-commerce. "Nossas camisetas são feitas com uma malha que é produzida a partir da reciclagem de garrafas PET, está em nosso DNA a preocupação ambiental. Sendo assim, quando conhecemos o trabalho do Site Sustentável nós resolvemos na hora firmar uma parceria com eles", afirma Izis Bispo uma das fundadoras da marca.

A Site Sustentável é uma iniciativa para mobilizar a Internet, levando a sustentabilidade para todos os sites e consumidores brasileiros. A partir do tráfego de cada site, ela planta o número de árvores necessárias para neutralizar o CO2 emitido por essa página na internet, tornando-a sustentável e dando direito à exibição do Selo Site Sustentável, que pode ser visto em diversos sites que se preocupam com o meio ambiente e com a sociedade.

"O Site Sustentável é de fundamental importância para dar credibilidade para qualquer empresa, que seja de fato, preocupada com os efeitos das suas ações no meio ambiente", afirma Vivianne Villela, diretora executiva do E-commerce Brasil.

