Você sabia que emagrecer rápido é possível?

(DINO - 02 jan, 2017) - Um evento ou viagem próximos podem instigar a vontade de emagrecer rapidamente. Nesse caso é comum recorrer a dietas altamente restritivas e até outros métodos mais agressivos. Porém, é possível emagrecer rapidamente com saúde e sem privações. O principal segredo é ingerir menos calorias e fazer exercícios para queimar a gordura acumulada.

Em alguns casos, a dificuldade para emagrecer é muito grande. Assim, é aconselhável visitar um endocrinologista que avaliará se não se trata de problemas na tireoide ou alterações metabólicas. Começar a dieta com uma desintoxicação pode ajudar a alcançar os resultados mais rapidamente. Sucos detox são uma boa pedida para eliminar as toxinas. Alguns outros segredos podem ajudar no emagrecimento rápido. Veja quais são eles.

Chá verde

Tomar chá verde diariamente auxilia no emagrecimento. O chá hidrata e ajuda a tratar a retenção hídrica, diminuindo o inchaço do corpo, responsável pelo ganho de peso. Em alguns casos, o inchaço pode causar aumento de peso de até 5kg. Portanto, o chá verde é recomendado para drenar o corpo e eliminar o líquido acumulado.

Além disso, estudos recentes comprovam a ação termogênica do chá verde. Por ser uma fonte natural de cafeína, o chá atua na queima do tecido adiposo por meio da termogênese, ou seja, o aumento da temperatura corporal e aceleração do metabolismo. O melhor momento para ingerir a bebida é quando o corpo está gastando menos energia e é recomendável não consumi-la após as refeições.

Beba mais água

Substitua os refrigerantes e as bebidas alcoólicas por água. Só com a substituição, você já estará deixando de consumir as calorias destas bebidas, junto com os açúcares presentes em sua composição. Beber bastante água ajuda a emagrecer, pois é uma assistência para manter o estômago relativamente cheio durante o dia, driblando a fome e ainda melhorando o trânsito intestinal desinchando a barriga.

Respeite as quantidades

Diminua o volume de comida ingerida a cada refeição e as fracione ao longo do dia. Fazer seis refeições pequenas diárias ajuda a acelerar o metabolismo e previne excessos e beliscos. O ideal é que tenham um intervalo de pelo menos 3 horas entre elas. A dieta fracionada também é indicada aos diabéticos, já que evita episódios de hipoglicemia.

Não adianta comer alimentos saudáveis se as quantidades são excessivas. É preciso ter controle e consumir apenas o que o corpo realmente precisa. Muitas vezes pegamos mais comida do que o necessário por gula e acabamos por comer tudo com dó de jogar fora. Para evitar isso, pegue sempre pouca comida. Caso ainda sinta fome, pegue mais um pouco.

Fibra

Aumente o consumo de fibras comendo diariamente alimentos como frutas com casca, legumes crus, pão de cereais, linhaça, farinhas e arroz de cores escuras. As fibras estimulam o funcionamento intestinal e facilitam a eliminação das fezes, o que diminui a sensação de inchaço e de barriga estufada, reduzindo o peso também. Ademais, as fibras solúveis agem como uma espécie de "esponja" para a gordura.

Métodos naturais

Os tratamentos naturais para emagrecimento são ótimos para eliminar gordura rapidamente sem efeitos colaterais. É o caso dos termogênicos naturais, como Slimcaps. Com fórmula 100% natural que contém cafeína, chia e cártamo, este tipo de medicamento age na queima da gordura localizada e acelera o metabolismo.