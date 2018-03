Vox2You investe em inteligência artificial e óculos de realidade virtual para ensinar oratória

(DINO - 13 dez, 2016) - Saber falar em público é fundamental para todo profissional, independente da área de atuação. Qualquer pessoa pode superar as dificuldades e aprender a falar com segurança, mas é necessário treino, pois o melhor exercício para a oratória é a prática. Pensando nisso, a Vox2you, escola 100% focada em oratória, está em fase de testes para oferecer a seus alunos óculos de realidade virtual, que vai possibilitar que a pessoa se sinta em um auditório, com plateia, palco, púlpito, como se estivesse em uma apresentação real.

De acordo com Luis Fernando Câmara, sócio-diretor da VOX2YOU, a escola está procurando por parceiros e formatando protótipos e a previsão é que o projeto esteja pronto no próximo semestre. "Pretendemos investir em inteligência artificial e óculos de realidade virtual para transformar o setor de ensino em oratória. Nós somos uma rede de escolas inovadora, a primeira rede de franquias focada 100% em oratória e a tecnologia e a inovação são imprescindíveis para nós. Além da pessoa treinar oratória em sala de aula, ela vai poder colocar os óculos em casa e ter a plateia ali, a qualquer momento. O aluno vai poder treinar onde ele estiver", explica Câmara.

Como o próprio nome diz, a realidade virtual é conhecida como uma solução inovadora que funciona como um convite à imersão em um ambiente virtual. A partir dessa experiência, é possível viver situações em 360º, que imitam uma apresentação real. Dessa forma, o aluno poderá treinar alguns pontos fundamentais na apresentação em público como olhar a plateia, se movimentar no palco, expressão corporal, tom de voz, controle da ansiedade, entre outros.

Os óculos farão parte do kit de matrícula e com um custo adicional poderão ser adquiridos no início do curso. A aquisição será exclusiva para alunos Vox2you. "Estamos sempre abertos a inovações e antenados ao que está acontecendo no mundo da tecnologia. Aí vamos adaptando as ideias e as inovações para melhorar e aperfeiçoar o nosso negócio", finaliza Luis Fernando Câmara.

A sede da VOX2YOU está localizada em Ribeirão Preto na Av. Costábile Romano, 3055. Mais informações pelo telefone 16 3617-5825 ou na página facebook.com/vox2you.