Wesley Barbosa lança livro que ajuda a alcançar objetivos

Rio de Janeiro, Rj--(DINO - 15 dez, 2016) - Quem nunca teve problemas para organizar a mente e colocar em prática tudo aquilo que sempre planejou? Para Você Ir Fundo, do autor Wesley Nogueira Barbosa, auxilia o leitor a encontrar um jeito mais simples e eficaz de conquistar tudo o que deseja através de uma série de passos, sem perder o foco ou a força de vontade.

A obra, com uma linguagem simples e, ao mesmo tempo, repleta de informações úteis, pode levar o leitor ao sucesso que tanto deseja. Agradável de se ler, Para Você Ir Fundo não só é um livro que ajuda a organizar pensamentos, mas consegue impulsionar qualquer público a ir atrás do que deseja e partir para a ação.

Dividindo o pensamento em delimitação do alvo, planejamento, esforço, entre outras questões, Wesley Barbosa consegue tirar do leitor o que há de melhor dentro dele, mostrando que todos temos capacidade de alcançar o que almejamos. Com frases reflexivas, Para Você Ir Fundo é o livro perfeito para ser lido e relido várias vezes, além de ser um exemplo de empatia.

Sobre o autor:

Wesley Nogueira Barbosa é formado em Ciências Contábeis, possui pós-graduação em International Business and Management pela University of California, Davis (EUA), Pós em Strategic Business Accounting pelo Centennial College (Canadá) e Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica pela FECAP (SP). Com mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, como Deloitte, Copel, Moore Stephens, CETEC S/A, entre outras, ocupando cargos de liderança, atuando como Diretor Financeiro por mais de 10 anos. Atualmente, se dedica a diversas atividades, como: Consultor em Finanças, Professor, Escritor e Palestrante.