Workshop gratuito ensina como tornar pequenas empresas menos dependentes de seus donos

Para tentar mudar essa realidade, o workshop Empreendes�rio traz uma proposta inovadora. De 13 a 17 de mar�o, os donos de pequenas empresas poder�o aprender gratuitamente e pela Internet um m�todo para tornar seus neg�cios menos dependentes deles.

Essa � a primeira vez que o evento ser� realizado de forma gratuita. O assunto j� foi abordado em outras confer�ncias anteriores, mas n�o como tema principal. As inscri��es j� est�o abertas e s�o limitadas.

O que � o Empreendes�rio?

Trata-se de um m�todo criado por Ricardo Majela, um empreendedor dono de cinco empresas no Brasil e no exterior. Seus neg�cios atualmente funcionam sem necessidade de sua presen�a.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas ele s� conseguiu essa fa�anha depois que desenvolveu e aplicou a t�cnica que chamou de Empreendes�rio. E isso acabou revolucionando a vida do empres�rio.

"A transforma��o aconteceu comigo ap�s perceber o alto pre�o que minha fam�lia estava pagando pela rela��o de quase escravid�o minha com a empresa. Esta "virada" me permitiu desenvolver um m�todo pr�prio que me libertou e ainda alavancou o crescimento de minha empresa", conta Majela.

Assim, o grande objetivo do workshop ser� ensinar pequenos empres�rios a desenvolverem suas empresas e torn�-las menos dependentes deles. Como afirma Majela, um problema que ocorre no Brasil � que muitos abrem um neg�cio por necessidade e n�o por voca��o ou oportunidade de mercado. Como a ajuda e apoio aos micro e pequenos ainda � insuficiente, acabam se tornando ref�ns do pr�prio neg�cio.

Por isso, Majela tem como miss�o pessoal ajudar ao m�ximo o micro e pequeno empres�rio a obter a liberdade que sonhava ao empreender e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. E � isso que tem feito.

O que encontrar no workshop?

A grande dificuldade que os empres�rios t�m em deixar seu neg�cio funcionar por conta pr�pria � o tema central desse workshop. At� porque muitos reclamam de estar extremamente exaustos por terem uma empresa com sua total depend�ncia.

E aquele sonho de ter mais independ�ncia e liberdade acaba se tornando um pesadelo. � para essas pessoas que o workshop foi pensado. A ideia � fazer com que a empresa sustente o empreendedor e n�o o inverso.

Para isso, o foco do treinamento ser� tentar resolver tr�s problemas que afetam os pequenos e micro empres�rios:

? Alta depend�ncia do dono para manuten��o e crescimento da empresa;

? Desequil�brio entre trabalho e vida pessoal, e

? Profissionaliza��o da gest�o em micro e pequenos neg�cios.

Did�tica do curso impressiona empreendedores

Dono de um neg�cio de solu��es em acessibilidade, F�bio Guimar�es comenta as dificuldades que teve ao come�ar a trabalhar como microempreendedor. "Depois que fiz o Empreendes�rio, comecei a entender como poderia gerenciar uma empresa � dist�ncia, sem precisar estar no operacional", avalia Guimar�es.

O mesmo pensa Tiago Giusti, CEO da Portabilis, uma empresa de tecnologia que apresenta solu��es governamentais nas �reas de educa��o e assist�ncia social. Ele conta como foi desafiador para conseguir alcan�ar resultados positivos. Mas decidiu buscar um meio de tirar as decis�es de suas m�os e ter mais tempo livre.

"Participei da confer�ncia promovida por Ricardo Majela, em que ele apresentou como gerenciou seus in�meros neg�cios no piloto autom�tico. Duas coisas me chamaram a aten��o: sua motiva��o e did�tica", argumenta o CEO.

Giusti ainda chamou Majela de "rei das analogias", pois tudo o que ele passa � facilitado com hist�rias e alguma liga��o com algo relativo ao dia a dia de suas empresas. "O m�todo Empreendes�rio me deu as ferramentas necess�rias para que eu realmente pudesse me distanciar do meu neg�cio", anima-se Giusti.

Como se inscrever no workshop

J� � poss�vel se inscrever no workshop "Empreendes�rio". E o ideal � garantir a vaga o mais r�pido poss�vel, j� que a quantidade � limitada e h� muita procura. Para participar, basta acessar o link: http://ricardomajela.com.br/workshop/.

Na p�gina, ser� preciso:

1) Clicar no bot�o de inscri��o, e

2) Preencher nome e e-mail.

Depois disso, est� pronto. Quando estiver se aproximando da data, o participante receber� um e-mail com mais detalhes. E certamente o m�todo vai ajudar o empres�rio a aproveitar mais seu pr�prio neg�cio sem estar t�o preso � parte operacional.

Sobre Ricardo Majela:

Graduado em Administra��o de Empresas, com MBA em e-business pela FGV, Ricardo Majela vem se dedicando ao empreendedorismo desde os 14 anos. E conta hoje com cinco empresas que n�o precisam de sua presen�a para funcionar.

Seus neg�cios n�o se resumem apenas ao Brasil, estando tamb�m presentes nos EUA. As �reas de atua��o s�o diversas: Tecnologia, Educa��o, Finan�as e Pesquisa de Mercado.

Majela atua ainda como mentor de empreendedores e startups pelo programa "Inovativa Brasil", do Minist�rio do Desenvolvimento. E realiza diversos treinamentos e palestras para ajudar pessoas que estejam � frente de um neg�cio.

Atualmente, vem se dedicando tamb�m a compartilhar com donos de pequenas e microempresas o m�todo Empreendes�rio. De forma estrat�gica, o empreendedor aprende a fazer mudan�as em seu neg�cio que permitam que tudo ande por conta pr�pria. Assim, � poss�vel diminuir a depend�ncia do gestor.

:: Servi�o ::

Workshop Empreendes�rio ? Como Se Tornar um Empres�rio Livre e Criar Neg�cios Que N�o Sejam Dependentes de Voc�

Datas: 13 a 17 de mar�o (segunda a sexta-feira)

Online, por meio de v�deos*

Inscri��o gratuita: http://ricardomajela.com.br/workshop/

(*) Ser�o tr�s v�deos, publicados nos dias 13/03, 15/03 e 17/03, que ficar�o dispon�veis durante todo o per�odo do workshop. Nesse intervalo de tempo, o participante poder� enviar d�vidas e interagir o quanto quiser.

Website: http://ricardomajela.com.br/workshop