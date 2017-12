Workshops Newborn e Gestante em São Paulo com Simone Silvério

No dia 4 de fevereiro, das 9 às 18h, o tema é Newborn . O encontro une teoria e prática com uma sessão completa de fotos com recém-nascido. Incluindo aspectos técnicos de iluminação Led e pós-produção.

No dia 5 de fevereiro, das 9 às 18h, o Workshop Gestantes falará sobre aspectos técnicos e de direção de gestantes , em duas sessões, uma em estúdio e outra externa. O fotógrafo e coach Jaiel Prado também ministrará uma aula de administração e marketing para fotógrafos.

Simone Silvério: Uma das primeiras a introduzir a técnica de newborn no Brasil, possui uma carreira internacional e se especializou com as maiores mestres no assunto: Kelley Ryden e Tracy Raven (EUA), Amber Shereen (Canadá), Laura Brett (EUA).

A fotógrafa é membro da National Association of Professional Child Photographers (EUA) , certificada pela PPA - Professional Photographers of America e presidente da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém- Nascidos. Recentemente realizou no Brasil um projeto social com a fotógrafa australiana Anne Geddes.

Jaiel Prado: Após uma bem sucedida carreira como principal executivo em multinacional decidiu dedicar-se à fotografia. É graduado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, possui MBA pela FIA/USP, é certificado em Coaching pela Columbia University e Fotografia pela Escola Panamericana de Artes e Design e certificado pela PPA - Professional Photographers of America.

Serviço:

Workshop de Fotografia de recém-nascidos com Simone Silvério em São Paulo

Data: 4 de fevereiro de 2017. Horário: 9h às 18h

Workshop Gestantes com Simone Silvério e Jaiel Prado em São Paulo Data: 05 de fevereiro de 2017. Horário: 9h às 18h

Local: Estúdio Simone Silvério - Alto de Pinheiros ? São Paulo

Informações e inscrições : Fone: 11 4195-5110 ou 11 96317-1765

contato@simonesilverio.com.br

http://www.simonesilverio.com.br

Website: http://www.simonesilverio.com.br