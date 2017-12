Xaxis nomeia Erik Castillo presidente na América Latina

Xaxis, a maior plataforma de tecnologia e mídia programática do mundo, anunciou hoje a promoção de Erik Castillo ao cargo de presidente para a América Latina. Anteriormente no cargo de diretor de mercado para a América Latina, Castillo será responsável por orientar as operações da empresa em toda a região com foco no desenvolvimento de clientes, inovação de produtos e crescimento da unidade de varejo digital Triad Retail Media, adquirida recentemente pela empresa. Ele também liderará a expansão contínua dos negócios com clientes diretos que se encontram em rápido crescimento na empresa.

Como o quarto funcionário da Xaxis América Latina, Castillo vem desempenhando um papel fundamental no crescimento da Xaxis na região em mercados como México, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai e Porto Rico. Como diretor de mercado para a América Latina, ele gerenciou operações em vários escritórios, forneceu orientação estratégica para anunciantes globais em suas estratégias programáticas e ajudou a construir os negócios na América Latina para mais de 250 clientes, enquanto duplicava a receita a cada ano.

"Erik foi um evangelista fenomenal para o setor programático na América Latina, ajudando a expandir significativamente a adoção de compra de mídia baseada no público entre os maiores anunciantes da região", disse Nicolas Bidon, presidente mundial da Xaxis. "Gostaria de felicitá-lo por sua nova função e aguardo com entusiasmo sua contínua liderança no crescimento dos negócios da Xaxis em toda a América Latina."

Antes da Xaxis, Castillo foi diretor digital regional da Starcom Mediavest. Nessa função, ele gerenciou um centro digital de 27 funcionários sediados na Argentina, dedicados à estratégia digital para a P&G. Isso incluiu ajudar a P&G no desenvolvimento e crescimento da plataforma programática interna da empresa e liderar uma expansão significativa do gasto digital da P&G no mercado latino-americano. Antes da Starcom, Castillo ocupou cargos de liderança no IAB Peru e na DirecTV. Castillo recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade de Lima e é mestre em Marketing Online pela Universidade de Barcelona.

"A Xaxis estabeleceu o padrão de programação da América Latina, fornecendo capacidade, desempenho e responsabilidade incomparáveis para ajudar os profissionais de marketing a se conectarem com os consumidores onde quer que eles acessem a mídia", disse Castillo. "Estou empolgado com a oportunidade de liderar nossa talentosa equipe na América Latina à medida que expandimos nossa presença na região, trabalhando com marcas, proprietários de mídia e comércio eletrônico para aprimorar a experiência digital global."

Sobre a Xaxis

Xaxis é uma plataforma de mídia digital global que conecta anunciantes e editores com o público de forma programática em todos os canais possíveis. Por meio do uso especializado de dados e tecnologias próprias de publicidade, juntamente com relacionamentos de mídia inigualáveis, a Xaxis proporciona resultados para clientes em 46 mercados na América do Norte, Europa, Pacífico Asiático, América Latina e Oriente Médio. Os anunciantes que trabalham com a Xaxis alcançam um retorno excepcionalmente alto sobre o investimento publicitário por meio dos produtos de mídia da empresa, assim como por meio de suas empresas especializadas, a Triad Retail Media, Light Reaction, plista e Bannerconnect. Para obter maiores informações, visite www.xaxis.com.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170124005547/pt/ Contato: Harmonica / Xaxis Peter Epstein, +1 323-251-3567 peter@harmonica.co ou Mark Ballard, +1 646-391-0453

mark@harmonica.co Fonte: BUSINESS WIRE