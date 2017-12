Yokogawa recebe pedido de SCADA e EPMS para um grande projeto de pipeline de combustível multiprodutos no Reino Unido

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) anuncia que sua subsidiária, a Yokogawa United Kingdom Ltda, recebeu uma encomenda da British Pipeline Agency Limited (BPA), a principal fornecedora de engenharia e serviços operacionais para o setor de pipeline de petróleo e gás do Reino Unido, para fornecimento de um sistema de gestão e controle para um grande sistema de pipeline de combustível multiprodutos. Esse projeto substituirá os sistemas existentes de gerenciamento de pipeline e controle de supervisão e aquisição de dados (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) da BPA.

O sistema de pipeline é composto por três pipelines de combustível multiproduto integrados que no total, têm cerca de 650 km de comprimento e se estendem do porto de Ellesmere, no noroeste da Inglaterra, até a costa sudeste do país. Os pipelines se conectam aos principais aeroportos da cidade de Londres e são uma parte essencial da infraestrutura do Reino Unido.

Este é um pedido para a Enterprise Pipeline Management Solution (EPMS) da Yokogawa, que gerenciará funções como agendamento de entrega e armazenamento de petróleo e o software FAST/TOOLS SCADA, que monitorará e controlará os pipelines e equipamentos relacionados, como compressores. O EPMS complementa um sistema básico de gerenciamento de pipeline com aplicações específicas de gás e líquidos que permitem que um operador de pipeline gerencie contratos de entrega e logística associada de uma maneira eficiente em termos de tempo e energia. Com o sistema SCADA abrangendo o monitoramento e o controle, o EPMS integrará a gestão dos dados SCADA.

A Yokogawa United Kingdom Ltda. será responsável pela engenharia, instalação e comissionamento desses sistemas. A Yokogawa Europe Solutions B.V., que tem uma vasta experiência com projetos de pipeline de petróleo e gás fornecerá apoio. A entrega desses sistemas será concluída até março de 2018.

De acordo com o plano de negócios de médio prazo, Transformation 2017, a Yokogawa tem como alvo toda a cadeia de fornecimento de energia. A empresa está ampliando seus esforços para impulsionar as vendas, fornecendo soluções para pipelines de petróleo e gás e outras aplicações midstream. Encorajada pelo sucesso na conquista desta encomenda, a Yokogawa pretende expandir seus negócios de controle no segmento de aplicações midstream.

Sobre a BPA e as pipelines

A BPA LTDA é propriedade da Shell e da BP e opera os sistemas de pipeline de UKOP e WLWG, que são propriedade de um consórcio de parceiros. As pipelines gerenciadas pela BPA estão em operação desde 1969. Um recurso estratégico do Reino Unido, os sistemas UKOP e WLWG compreendem três pipelines integradas (Tâmisa - Mersey, Oeste de Londres, Walton - Gatwick) com mais de 650 km de extensão. Elas fornecem vários tipos de produtos combustíveis de refinarias nos rios Tâmisa e Mersey para terminais de distribuição no interior e atendem mais de 50% das necessidades de combustível de jato nos aeroportos de Heathrow e Gatwick em Londres.

Sobre a Yokogawa

Rede global da Yokogawa de 92 empresas espalhadas em 59 países. Fundada em 1915, a empresa de US$ 3,7 bilhões se envolve com pesquisa e inovação de última geração. A Yokogawa atua nos campos da automação e controle industrial, teste e medição e aviação, entre outros segmentos de negócios. Esse segmento desempenha papel vital em uma ampla gama de indústrias, incluindo, óleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, polpa e papel, produtos farmacêuticos e alimentos. Para obter mais informações sobre a Yokogawa, visite www.yokogawa.com.

