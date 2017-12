Yoshop, a nova estrela em ascensão em aplicativos de compras, alcança posição entre os 3 principais na categoria de compras em um mês

BUENOS AIRES, Argentina, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A classificação do aplicativo Yoshop melhorou nas principais lojas de aplicativos por toda América Latina a partir de 18 de janeiro de 2017. Conforme dados obtidos a partir do App Annie, o aplicativo de compras alcançou posição entre os 3 principais, na Argentina e no Chile.

A informação no App Annie revela que nos gráficos da Argentina, o aplicativo na primeira posição é o Mercado Libre e, ocupando a segunda posição está o aplicativo OLX. Enquanto que nos gráficos do Chile, o aplicativo que ocupa a primeira posição é o Yapo.cl e o aplicativo AliExpress Shopping ocupa a segunda posição.

A Engenheira de Suporte do App Annie, Ava Guo, disse, "A informação sobre a classificação é totalmente a partir das principais plataformas de lojas, tais como a Apple e o Google. O App Annie apenas coleta a informação e a apresenta na melhor colocação, sem mudanças ou edição, para assegurar dados confiáveis". Isso significa que o aplicativo Yoshop poderia não ter alcançado sua posição atual se não fosse por sua popularidade entre os usuários o que, subsequentemente, leva a um maior número de downloads, para vencer outros aplicativos concorrentes. Isso também indica que os usuários que fizeram o download do aplicativo o acharam útil e deixaram avaliações positivas sobre o aplicativo, as quais contribuíram para sua classificação e tornaram possível que ele continuasse na terceira posição no gráfico dos aplicativos.

Foto da classificação: http://bit.ly/2km7gcm

Para visualizar o relatório completo, visite o endereço: http://bit.ly/2iYxYre

Há planos em andamento para atualizar os métodos de pagamento e envio do aplicativo Yoshop para expandir o mercado na América Latina e ser competitivo com os demais concorrentes. Com estas atualizações, os consumidores que utilizam o aplicativo terão uma variedade de opções, mais flexibilidade e continuidade para melhorar sua experiência de compras.

Sobre a Yoshop

Yoshop é uma competitiva plataforma internacional líder de compras on-line que fornece produtos de qualidade a baixo custo nas categorias moda e eletrônicos. O sistema operacional é quase o mesmo do Wish.com, mas a colaboração com os vendedores é a mesma da FBA da Amazon (atendimento pelo estoque da Amazon). Os vendedores têm apenas que enviar seus produtos para o armazém da Yoshop e vender para fornecerem uma melhor experiência para o usuário.

