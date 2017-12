YoShop, varejista de e-commerce, lança Yo.Me, uma comunidade on-line

BRASÍLIA, Brasil, 26 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A YoShop, um varejista de e-commerce on-line, lançou recentemente o Yo.Me, uma comunidade on-line para clientes e parceiros. Yo.Me, que significa "You and Me" ["Você e eu"], entrou em operação a partir de 18 de janeiro de 2017. Todos os compradores precisarão de uma conta YoShop válida para se tornarem um membro Yo.Me.

A YoShop (www.yoshop.com) é um bom lugar para encontrar descontos em vestuário, joalheria, eletrônicos e centenas de outros itens, além de comercializar esses tipos de itens para um público sempre em expansão. A YoShop é um vendedora on-line internacional de ponta que proporciona uma seleção sem igual de produtos de alta qualidade, junto com envio imediate e notável atendimento ao cliente.

Keys, um usuário da Yo.Me, compartilhou sua experiência de compras no primeiro post: "Este é o meu primeiro dia na comunidade YoShop. Tudo parece muito bom, e certamente continuarei postando dispositivos eletrônicos nos próximos dias. Boa sorte, pessoal!"

Para mais informações sobre esse post, acesse: http://www.yoshop.com/me/s/myfirstdayonyome-171503/

Incentivos a parceiros

Por meio da Yo.Me, os compradores são convidados a compartilhar suas experiências no YoShop para terem uma oportunidade de ganhar cartões de presente.

A fim de ajudar a disseminar a YoShop, a Yo.Me apresentou uma série de atividades interativas para bloggers. Os bloggers de tecnologia são convidados a postar avaliações sobre novos produtos, e os bloggers de moda podem postar dicas de estilo ou ressaltar o que há de mais moderno em vestuário, calçados, acessórios e outerwear (roupas a serem usadas sobrepostas a outras).

Os bloggers são promovidos no site como "Community Stars". Os melhores Community Stars podem receber até US$ 250,00 em cartões de presente YoShop. Os bloggers interessados podem contatar a YoShop em talent@yoshop.com.

Para informações adicionais, acesse Yo.Me (www.yoshop.com/me)

A fim de aprimorar a experiência do usuário ainda mais, a YoShop está buscando 10 executivos com experiência em produtos na América do Sul para se unirem à sua equipe de funcionários profissionais. Aqueles interessados podem entrar em contato com a YoShop em news@yoshop.com.

Objetivos corporativos

A YoShop aspira a ser mais do que uma rede de compras on-line, e sim, criar uma comunidade on-line que se comunica com seus membros. Deseja criar a comunidade Yo.Me com mais de 100.000 interessados que estejam conectados profissionalmente, emocionalmente e por meio de atividades on-line. Além disso, visa a estabelecer uma tendência para todo um novo tipo de experiência on-line.

Contato

Nome: Joanne

Tel: +1-866-990-1222

E-mail: news@yoshop.com

Site: www.yoshop.com

