Yusen Logistics aposta na retomada da economia e amplia escritório em Santos

"Estamos nos preparando para o crescimento maior que virá em 2018 e 2019. Queremos estar estruturados para isso", disse Alexandre Chami, diretor de IFF (International Freight Forwarder). O novo endereço é Praça da República, 62 - 12° Andar - Conj. 121. O telefone permanece o mesmo (13) 3229-5725.

Saiba mais sobre a Yusen Logistics

A Yusen Logistics nasceu a partir da integração da Yusen Air & Sea, uma companhia do grupo NYK, focada no transporte aéreo, com a NYK Logistics, também do grupo NYK, concentrada em transporte marítimo e contratos. Com a integração, a nova empresa passou a contar com um portfólio mais amplo de serviços e atuação estratégica nas seguintes áreas: Japão, Europa, Américas, oeste e sul da Ásia e Oceania. A atuação do grupo como um todo atinge 100 países, com aproximadamente 19.000 funcionários e conta com uma área total de armazenagem de 2,08 milhões de metros quadrados. Fundada em 1955, tem a matriz no Japão.

No Brasil, está presente há quinze anos. Como provedor de soluções logísticas, a Yusen Logistics no país garante serviços de transporte internacional, frete aéreo, marítimo, rodoviário, desembaraço aduaneiro e ainda armazenagem e distribuição. Mais informações em http://www.br.yusen-logistics.com