Zendesk irá reverter R$ 30 mil ao Instituto Ayrton Senna

São Paulo, 15 de dezembro 2016--(DINO - 15 dez, 2016) - A Zendesk, empresa americana de fornecimento de software para relacionamento com clientes, realiza no hoje, 15 de dezembro, em São Paulo, um evento beneficente de fim de ano com seus clientes e novos prospects, além da presença de membros da liderança da companhia. A festa, sediada no Hotel Emiliano, pretende reverter R$ 30 mil ao Instituto Ayrton Senna em nome dos participantes.

Fundada em 2007, a Zendesk oferece a empresas de todos os tamanhos soluções em softwares que tornam mais estreita a relação entre organizações e seus clientes.

O Instituto Ayrton Senna atua há 20 anos no desenvolvimento humano no Brasil, trabalhando para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação. E é impulsionada pelo sonho do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um país melhor que a organização sem fins lucrativos lança mão da tecnologia a fim de proporcionar qualidade de vida aos brasileiros no século 21 em todas as suas dimensões.