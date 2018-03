Zoom revela os smartphones mais buscados para o Natal

(DINO - 27 dez, 2016) - O líder do ranking é o Samsung Galaxy J5 16GB J500MDS, que custa entre R$ 739,99 e R$ 1.299,90. Assim, o aparelho recebe também o título de campeão de variação de preço da lista, já que oscila de valor em 76%. O bicampeão é o Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640 que também varia muito de preço: 63%, podendo custar de R$ 1.169,10 até R$ 1.909,00. O LG K10 16GB K430TV 4G completa o pódio e é o mais barato deles, pois pode ser comprado por R$ 674,10, mas também requer muita pesquisa de preço porque em algumas lojas chega a custar R$ 1.080,00, o que corresponde a uma variação de 60%.

"Nesse período do ano, pesquisar preços é ainda mais importante, já que com a alta procura a tendência é que a variação de preço aumente", aconselha Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. "Uma pesquisa do Zoom, com 8 mil pessoas, revelou que para o Natal mais uma vez os smartphones são os mais desejados", conta o executivo.

Confira a lista dos smartphones mais buscados no Zoom (www.zoom.com.br), site comparador de preços e produtos, neste Natal:

Modelo

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menor Preço

Maior Preço

Variação

1? Smartphone Samsung Galaxy J5 16GB J500MDS R$ 739,99 R$ 1.299,90 76%

2? Smartphone Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640 R$ 1.169,10 R$ 1.909,00 63%

3? Smartphone LG K10 16GB K430TV 4G R$ 674,10 R$ 1.080,00 60%

4? Smartphone Motorola Moto G G4 DTV 16GB XT1626 R$ 969,90 R$ 1.519,90 57%

5? Smartphone Motorola Moto G G4 Play 16GB XT1600 R$ 692,10 R$ 999,00 44%

6? Smartphone Motorola Moto G G4 Play DTV Colors 16GB XT1603 R$ 719,10 R$ 899,00 25%

7? Smartphone Samsung Galaxy J7 16GB J700MDS R$ 979,00 R$ 1.590,00 62%

8? Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime 32GB SM-G610M R$ 1.198,50 R$ 1.599,00 33%

9? Smartphone Apple iPhone 5S 16GB R$ 1.390,49 R$ 2.145,90 54%

10? Smartphone Samsung Galaxy On 7 16GB SM-G600FY R$ 629,99 - -

* Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.

** Levantamento realizado em 12 de dezembro de 2016