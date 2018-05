Abastecer o carro com álcool já é mais vantajoso que a gasolina em SP, MG, MT e GO

Abastecer o veículo com álcool já é mais vantajoso do que com a gasolina em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, segundo o último levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre os dias 29 de abril e 5 de maio.

O posto mais barato do Brasil para encher o tanque com etanol na semana passada foi encontrado em São Paulo, onde o litro do combustível estava R$ 2,099. Já o álcool mais caro era o de Rio Grande do Sul, comercializado em um posto por R$ 4,799 o litro.

Na média entre os postos, novamente São Paulo, principal região produtora e consumidora do País, leva vantagem para o restante do Brasil, com preço de R$ 2,656 para o litro do álcool, diferença de 66,32% na comparação com o preço da gasolina. E o Rio Grande do Sul é onde se viram os maiores preços na bomba, de R$ 4,06 o litro.

No Estado do Mato Grosso, o etanol hidratado é vendido em média por 68,76% do preço da gasolina e, em Minas Gerais, em 68,30%. Já em Goiás, o hidratado é vendido em média por 63,64% do preço da gasolina.

Queda nos preços. Em São Paulo, a cotação média do etanol hidratado recuou 1,92% ante a semana anterior, de R$ 2,708 para R$ 2,656 o litro. No período de um mês, os preços do combustível diminuíram 7,52% nos postos paulistas. A maior queda no preço do biocombustível na semana passada foi em Goiás, de 2,56%. A maior alta semanal, de 2,91%, ocorreu no Acre. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 1,38% no preço do etanol na semana passada.

Conta. Para donos de carros bicombustíveis, o álcool é mais vantajoso economicamente se o preço não ultrapassar 70% do preço da gasolina. Para descobrir o que vale mais a pena, o consumidor precisa fazer uma conta simples. Como o etanol tem em média 70% do desempenho da gasolina, o motorista precisa pegar o preço da gasolina e multiplicar por 0,70.

Por exemplo, se o preço da gasolina for R$ 3,50, ao multiplicar por 0,70, o preço que o motorista deverá comparar, o resultado é de R$ 2,45 o litro. Dessa forma, compensa abastecer o tanque com álcool se o litro no posto for R$ 2,45 ou menos.