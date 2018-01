BlackRock destaca renda fixa brasileira

SÃO PAULO - A percepção de que os juros brasileiros estão entre os mais atraentes do mundo ganhou outro reforço. Um relatório global da gestora de recursos BlackRock, antecipado ao Estado, coloca o País em destaque no mapa da renda fixa para os investidores estrangeiros.

Em meio a um cenário em que grandes economias praticam juro nulo ou negativo, também integram a lista da BlackRock outros emergentes, como Índia, Indonésia e Polônia.

O documento também ressalta, em análise sobre as perspectivas para as economias emergentes, a mudança do cenário político. “Governos não amigáveis ao mercado foram destituídos em economias-chave, como o Brasil”, diz o relatório.

A análise da BlackRock vem na esteira de uma melhora generalizada do humor dos investidores mundo afora e se segue também a uma série de outros relatórios que apontam para a mesma direção.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, o banco HSBC divulgou uma publicação que já recomendava aos estrangeiros a compra de títulos brasileiros.