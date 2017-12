Boa Vista SCPC libera consulta gratuita à pontuação de crédito

A Boa Vista SCPC lançou nesta segunda-feira, 29, uma plataforma online para a consulta pessoal ao chamado "score" de crédito, uma pontuação atribuída a cada pessoa de acordo com seu histórico de pagamento de contas. A iniciativa se sucede à da Serasa, a principal concorrente, que abriu sua plataforma para consulta no início do mês.

Essa classificação é muito utilizada por bancos e outras financeiras para conceder tanto cartões de crédito, como empréstimos e financiamentos.

A ferramenta da Boa Vista SCPC permite a consulta gratuita por meio de um cadastro simples em seu site. Antes, a consulta também era grátis, mas o resultado demorava até dois dias úteis para sair.

"A consulta demorava antes porque era necessário digitalizar documentos, de modo a evitar fraudes. Hoje, é possível nos certificarmos que a informação fornecida diz respeito efetivamente a quem faz a consulta, e não a terceiros", diz Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC.

Cadastro positivo. Tanto a Boa Vista SCPC quanto a Serasa recomendam que o consumidor que deseja melhorar sua pontuação de crédito faça o cadastro positivo, que reúne informações sobre débitos pagos em dia.

Como cada birô de crédito tem uma forma própria de calcular a pontuação, especialistas recomendam que o cadastro positivo seja feito em ambas as casas. A inscrição é gratuita.

Uma discussão antiga no Congresso visa a tornar obrigatório o cadastro positivo a partir do momento em que o consumidor começa sua vida financeira. Porém, ainda não há consenso, principalmente entre bancos, sobre como deve se dar o compartilhamento de informações entre essas instituições.

O principal ponto é o receio em perder para a concorrência os chamados "bons pagadores" que, uma vez identificados, podem ser passar a ser disputados com tarifas e condições mais atrativas.