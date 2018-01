Brasileiro desembolsa em média R$ 30,48 para comer fora de casa

SÃO PAULO - Os brasileiros que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes desembolsam, em média, R$ 30,48 para fazer uma refeição completa fora de casa, de acordo com os resultados de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 12, pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert). Pela pesquisa, o valor mensal gasto por um trabalhador com almoços de segunda a sexta-feira representaria 76,2% do atual salário mínimo (R$ 880).

Ainda segundo o estudo, encomendado pela Assert e realizado pelo Datafolha, o Sul do Brasil é a região onde a refeição custa mais: média de R$ 31,74. No Centro-Oeste, o valor médio é de R$ 26,73; no Norte, R$ 28,48; no Nordeste, R$ 29,18; e no Sudeste, R$ 30,93.

Para a pesquisa, que chegou à sua décima terceira edição, foram consultados, entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, 4.560 estabelecimentos comerciais de 51 municípios distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Foram visitados restaurantes, bares, lanchonetes e padarias que oferecem uma refeição completa: prato principal, bebida, sobremesa e café.