Caixa abrirá mais cedo nesta semana para saques do FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir mais cedo nos três dias que antecedem o feriado de Corpus Christi, no dia 15. Além desta segunda-feira, 12, as agências também antecipam seu horário de abertura na terça-feira, 13, e na quarta-feira, 14. No total, serão 2.015 agências atendendo o público das 9h às 15h, sendo algumas a partir de 8h.

Caixa antecipa saque do FGTS para nascidos em setembro, outubro e novembro

Nesta fase, os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser sacados pelos trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. Os recursos seguirão liberados até o dia 31 de julho. Também podem sacar os trabalhadores nascidos nos meses anteriores. A liberação para os trabalhadores nascidos em dezembro está prevista para o dia 14 de julho.

Segundo balanço da Caixa, de janeiro a agosto, já foi sacado 95% dos R$ 27 bilhões que eram estimados para o período. Até o fim da ação para saque dos recursos, é estimado que R$ 43 bilhões tenham sido retirados das contas. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015.

Para facilitar o atendimento nas agências, o trabalhador deve ter em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho e/ou o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação da Carteira de Trabalho.

Entre 10 de março e 02 de junho, a Caixa registrou o pagamento de R$ 27,6 bilhões relativos às contas inativas do FGTS, 95,2% do total inicialmente previsto no período (R$ 29,1 bilhões). Foram beneficiados 16,3 milhões de trabalhadores, 81% do total, segundo a Caixa.

Além das agências, para valores inferiores a R$ 3 mil, também a partir deste sábado, os trabalhadores da quarta fase têm outras opções de saque: até R$ 1,5 mil no autoatendimento com a senha do Cidadão; até R$ 3 mil no autoatendimento com o Cartão do Cidadão e senha; até R$ 3 mil nas lotéricas e correspondentes com a identificação, o Cartão do Cidadão e senha./COM AGÊNCIA BRASIL