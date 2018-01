Carrefour prevê abertura de 20 novas lojas Atacadão no País

O plano estratégico anunciado nesta terça-feira pelo Carrefour na França inclui maior investimento no Brasil. A companhia afirmou que prevê a aceleração do ritmo de abertura de novas lojas do Atacadão no País. A rede varejista deve inaugurar 20 novos pontos de venda do Atacadão por ano a partir de 2018. Em 2017, foram 11 adições de loja do formato "atacarejo".

Para atingir a meta de aberturas em 2018, o Carrefour Brasil prevê que cinco hipermercados serão convertidos em lojas do Atacadão este ano.

O grupo Carrefour anunciou hoje na França planos de investir, cortar empregos, formar parcerias e reduzir custos, como parte de um nova estratégia para impulsionar seu desempenho. O Carrefour pretende investir € 2 bilhões anualmente a partir deste ano, sendo que € 2,8 bilhões serão destinados à área digital nos próximos cinco anos. O grupo também informou que vai oferecer um plano de demissão voluntária a cerca de 2,4 mil funcionários de sua sede francesa.

A expansão do "atacarejo" tem sido um dos principais impulsionadores do varejo alimentar no Brasil e foco tanto do Carrefour como de seu maior rival, o Grupo Pão de Açúcar (GPA). No ano passado, o patamar de 20 novas lojas inauguradas foi atingido pelo GPA com a bandeira de atacarejo Assaí, montante que inclui 15 pontos de venda que eram antigos hipermercados do Extra e que foram convertidos.

A estratégia do Carrefour aparentemente agradou investidores. Por volta das 7h15 (de Brasília), a ação do varejista saltava 6,5%, a € 19,67, na Bolsa de Paris. O Carrefour também planeja manter sua política de dividendos, que prevê pagamento de 45% a 50% de seus ganhos líquidos ajustados. /Com Dow Jones Newswires