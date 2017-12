Carros antigos tiveram valorização de até 135% acima da Selic, aponta estudo

Em dez anos, veículos antigos no Brasil deram um retorno financeiro superior – até mais do que o dobro – do que a variação da taxa básica de juros. Segundo estudo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), de 24 modelos analisados entre os anos 2005/2006 e 2015/2016, a Kombi Corujinha liderou com uma valorização de 135% acima da variação da Selic do período.

"Diferentemente dos modelos modernos, que perdem valor com o tempo, como ocorre com os bens de consumo em geral, o modelo antigo dificilmente tem seu valor reduzido com o passar dos anos", diz um dos autores da pesquisa, Luis Henrique Rigato, professor e coordenador do curso Master in Business and Management (pós-graduação lato sensu em Administração) da FGV EAESP.

Os cinco modelos antigos que mais valorizaram acima da Selic foram a Kombi Corujinha ano 68 a 75 (135,1%), o Dodge Charger ano 73 a 75 (125,9%), o Dodge Dart 2 portas ano 70 a 73 (117,7%), o Camaro Coupê ano 67 a 69 (116%) e o Maverick GV V8 ano 73 a 76 (75,5%). Os cinco que menos valorizaram foram o Mustang Hard Top anos 66 a 68 (-32,5%), a Mercedes SL anos 73 a 75 (-27,8%), a Rural Willys ano 68 a 70 (-13,1%), o Porsche Envemo Super 90 ano 80 a 82 (-5%) e o Camaro conversível ano 67 a 69 (2,4%).

O estudo indica ainda que os veículos que apresentaram o maior retorno financeiro não foram necessariamente os de preferência dos colecionadores. "Esperava-se que os modelos mais desejados seriam os que teriam a tendência de maior valorização, o que não ocorreu", comenta o outro autor do estudo, o professor Arthur Ridolfo Neto.

Metodologia. Os dados para o levantamento foram coletados com questionários respondidos por 103 colecionadores e análise de 6 mil anúncios de classificados de vendas de modelos antigos – ou seja, que se enquadrassem nas especificações da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), que são: ter sido fabricados há mais de 30 anos, conservar as características originais de fabricação e ter o Certificado de Originalidade reconhecido pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).