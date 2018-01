Site e app do Bradesco apresentam problemas desde a manhã desta quinta

O acesso aos serviços de internet banking do banco Bradesco apresentam instabilidade desde o início da manhã desta quinta-feira, 30. Às 19h25, usuários ainda reclamavam da dificuldade para acessar suas contas online, seja pelo aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site do banco.

No site Down Detector, que monitora problemas em sites de interesse público, os primeiros sinais de inconstância no site do Bradesco foram registrados às 7h.

Segundo o Down Detector, os dois picos de registro de ocorrências foram pouco antes das 12h e pouco depois das 13h, quando, normalmente, funcionários de empresas estão em horário de almoço.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Procurado pelo Estado, o Bradesco informou no início da tarde que houve oscilações pontuais em seu sistema. Segundo a instituição, "o sistema está com lentidão, mas está sendo normalizado".

Seis horas depois desse posicionamento, no entanto, persistiam as reclamações de clientes do banco. O Estado procurou novamente o Bradesco, mas ainda não obteve resposta.

O problema coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira, 30. Questionada sobre isso, a a instituição, por meio de sua assessoria de imprensa, nega que exista relação. "(É um problema do) sistema do banco mesmo."

Em agosto, um problema similar também acometeu o sistema do Bradesco. Na ocasião, também algumas agências bancárias ficaram sem sistema de atendimento por um período.

Na época, o banco informou que apesar de ter registrado oscilações, não houve interrupção de serviços.